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На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: вчені оцінили загрозу планеті

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 14:21
На орбіті Землі виявили гігантський астероїд: вчені оцінили загрозу планеті Астероїд 2020 XL5 може виявитися "троянським" (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

На орбіті Землі виявили великий астероїд 2020 XL5. Розміри космічного тіла дорівнюють близько 300 метрів в довжину. Астрономи підозрюють, що, якщо їхня гіпотеза підтвердиться, 2020 XL5 стане другим троянським астероїдом на нашій орбіті.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science Alert.

Троянські астероїди – це космічні камені, які поділяють орбітальний шлях більш великих планетних тіл в Сонячній системі, зависаючи в гравітаційно стабільних областях, відомих як точки Лагранжа.

Це кишені, де гравітаційне тяжіння планети та сонця ідеально врівноважується доцентровою силою будь-якого маленького тіла в цій області, щоб в основному утримувати його на місці. Кожна система з двох тіл має п'ять точок Лагранжа.

Як відомо, для планет, які вони можуть супроводжувати, вони не несуть ніякої небезпеки. У Юпітера є велика кількість троянських астероїдів – понад 3 тисяч, у Нептуна їх 28, а у Марса – 9.

Підтверджений троянський астероїд нашої планети, названий 2010 TK7, являє собою велике поєднання різних порід довжиною близько 300 метрів в ширину. Новий об'єкт, названий 2020 XL5, який вперше спостерігався в листопаді та грудні минулого року, здається схожим за своїми показниками та рухом.

Раніше ми писали, що українсько-американська компанія на космічному "світлячку" доставить для NASA вантажі на Місяць.

Також ми повідомляли, що астрономи показали фото Марса, зроблені з дуже близької відстані.

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