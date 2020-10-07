На орбіті Землі знайшли невідомий об'єкт може мати штучне походження

На орбіті Землі знайшли невідомий супутник (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники виявили тіло невідомого походження на орбіті Землі

У другій половині вересня вчені зробили відкриття: вони виявили крихітний навколоземний астероїд або штучний об'єкт (поки що це невідомо), який може стати супутником планети з 15 жовтня. Подробиці дослідження і нові дані про об'єкт 2020 SO передає видання Science Alert.

Вчені не впевнені в тому, що даний об'єкт має природне походження. В цей час 2020 SO наближається до Землі, і його номінальна траєкторія вказує на те, що він на деякий час стане супутником Землі з 15 жовтня 2020 року. Тіло називають "міні-місяцем", адже воно може залишитися на орбіті аж до кінця весни наступного року. Варто відзначити, що на орбіту Місяця потрапляє величезна кількість астероїдів і метеорів невеликого розміру. Вони також отримують назву від астрономів "міні-місяця".

З допомогою моделювання вчені встановили, що об'єкт 2020 SO два рази наблизиться до Землі. Вперше це станеться 1 грудня. Відстань від поверхні планети буде складати приблизно 50 тисяч кілометрів. Друге зближення відбудеться 2 лютого наступного року. Звичайно, подібний аналіз був зроблений на основі незначної кількості інформації та може незабаром змінитися.

Тоні Данн та інші фахівці, які стежать за даним об'єктом, помітили щось дивне. 2020 SO рухається зі швидкістю 0,6 км в секунду. Своєю чергою інші космічні об'єкти пересуваються зі швидкістю 11-72 км за секунду.

Пол Чодас з Лабораторії реактивного руху підозрює, що невідомий об'єкт - це ракета-носій Surveyor 2 Centaur, запущена 20 вересня 1966 року. Близькість до земної орбіти та низька відносна швидкість дозволили зробити припущення, що це штучний об'єкт. Спектроскопія може допомогти визначити, чи покрита вона діоксид-титанової фарбою.

Нагадаємо, що NASA відправила на МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні.

Раніше ми писали, що Марс максимально наблизиться до Землі. Вже 13-го жовтня можна буде побачити унікальне явище.