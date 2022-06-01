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Только опытные огородники знают, зачем посыпать огород пшеном

Коллаж РБК-Украина: Только опытные огородники знают, зачем посыпать огород пшеном
Автор: Светлана Мащенко

Опытные огородники знают, что пшено хорошо не только для каши, но и для грядок. Особенно оно поможет некоторым растениям, а еще распугает надоедливых насекомых.

Как правильно посыпать огород пшеном - читайте ниже в нашем материале.

Использование пшена на огороде - народный рецепт, который является здоровой альтернативой "химии" для полива грядок.

Зачем нужно пшено

Как пишет Zemliak, на протяжении многих лет пшено использовалось как действенный метод для борьбы с муравьями.

Эксперты говорят, что достаточно положить крупинки в муравейник, рассыпать на некотором от него расстоянии, и уже на следующий день вы не увидите рядом ни одного насекомого.

Как приготовить настой из пшена для удобрения

Используют крупу не только для отпугивания муравьев, но и как удобрение. Из пшена делают настой и поливают им огород. Особенно хорошо оно подходит для перцев.

Растворите пакет (1 кг) самого дешевого пшена из магазина или рынка в 5 литрах воды. Оставьте на сутки в теплом месте, после чего процедите.

Готовой жидкостью из пшена следует поливать перцы (можно настой развести 1:1 с водой, будет 10 литров подкормки).

"Использовав пшено возле саженцев перца, огородники могут лишить себя проблемы нашествия муравьев. Насекомые не переносят запаха крупы и покидают место", - говорят эксперты.

Оставшееся замоченное пшено можно рассыпать на грядках, на которых растут перец, огурцы и помидоры. Почву с удобрением можно прорыхлить, чтобы усилить эффект.

Помимо борьбы с насекомыми, пшено помогает улучшить структуру почвы, насыщает ее полезными микроэлементами.

Ранее мы писали, что опытные огородники всегда так делают с листьями огурцов, чтобы собирать богатый урожай.

Также сообщалось про ошибки, из-за которых помидоры на огороде могут погибнуть и почернеть.

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Огородсад и огород