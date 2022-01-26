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Тільки досвідчені городники знають, навіщо поливати огірки харчовою содою

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Середа 26 січня 2022 17:00
Тільки досвідчені городники знають, навіщо поливати огірки харчовою содою Фото: навіщо поливати огірки харчовою содою (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Досвідчені дачники-городники поділилися секретами успішного вирощування огірків - однієї з головних овочевих культур, доступних для культивації в наших широтах. Часто на врожайність впливають хвороби і шкідники, але спосіб боротьби з ними є.

Про це пишуть Belnovosti.

Бувалі дачники знають: щоб уникнути неприємних моментів під час росту культури, можна використовувати харчову соду.

Для чого потрібна сода

Гідрокарбонат натрію застосовується як добриво, засіб для знезараження, поліпшення смаку плодів і зменшення кислотності ґрунту.

Якщо рослини починають давати пустоцвіти, повільно ростуть, з'явилося пожовкле або відмерле листя, то саме час використовувати гідрокарбонат натрію.

Пропорції розчину і як його застосовувати

На 10 літрів води додають 3 столових ложки соди і розмішують. Найкраще - відфільтрована вода кімнатної температури.

Використовують підгодівлю тільки два рази за сезон: перший - через тиждень після посадки, другий - не раніше ніж через три-чотири тижні.

Краще поливати рослини розчином в ранкові або вечірні години, уникаючи жарких полуденних.

Також фахівці не радять часто застосовувати цей розчин, тому що він змінює рівень pH, що веде до скручування плодів і зменшення їх розміру.

Раніше ми писали, як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів.

Також повідомлялося про помилки при посадці огірків, які можуть зіпсувати ваш урожай.

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