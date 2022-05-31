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Досвідчені городники завжди так роблять з листям огірків, щоб збирати багатий урожай

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Вівторок 31 травня 2022 12:39
Досвідчені городники завжди так роблять з листям огірків, щоб збирати багатий урожай Фото: Як правильно вирощувати огірки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути краще хрумких запашних огірків, вирощених на власному клаптику землі? Є багато способів підвищити урожайність овочів. І один з них - обрізка листя.

Як правильно це робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Навіщо насправді обрізати листя огірків

Як пишуть експерти, по-перше, великого розміру листя на огіркових батогах створюють тінь. А це не до вподоби ні зрілим плодами, ні самій рослині.

По-друге, без обрізки зелень може заростати густо та рясно. А от самі плоди можуть виростити дрібними і непоказними.

По-третє, якщо огірки ростуть у теплиці, обрізка покращить вентиляцію, знизить вологість та знизить ризик розвитку цвілі та грибка.

Як правильно обрізати листя

У першу чергу, треба видалити все, що наросло на нижньому рівні. Також прибирають порожні суцвіття.

Крім того, треба обрізати листя та пагони, які ростуть вниз і лежать на землі. Позбавитися треба й від пожовклого листя, дрібних бічних пагонів.

У гібридних сортах видаляють ще й верхівку, вище шостого листка. При цьому треба залишити три здорові та розвинені пагони. Якщо сорт - звичайний, то формується лише одне основне стебло.

Раніше ми писали, як легко прискорити урожай огірків такими способами.

Також городникам розповіли, що ще можна встигнути посадити і посіяти в червні 2022.

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