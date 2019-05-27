Опять послали: известный ведущий решил судиться с МАУ

Фото: коллаж РБК-Украина

МАУ снова оскандалилась

Международные авиалинии Украины снова оказались в центре скандала. На фоне того что 30 пассажиров вчера не смогли попасть на борт самолета, еще и известный украинский ведущий, автор и продюсер проекта "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич решил подать в суд на авиаперевозчика.

Он рассказал, что купил билет на самолет, но на борт его не пустили, посоветовав подождать другой рейс. Возмущенный телеведущий на своей странице в Instagram дал довольно эмоциональную оценку такому сервису.

Также Анатолич отметил, что столкнулся с подобными проблемами с МАУ не впервые.

Так, пару лет назад он летел в Днепр по работе, и возникла схожая ситуация, но его все же посадили в самолет "по звонку" (сидел на месте для стюардессы).

"Второй раз, когда я попал в "перепродажу" мне повезло, и два человека не попали на рейс, и мне чудом досталось место в самолете. И вот третий раз не повезло", - написал он.

Анатолий Анатолич (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолич возвращался из Молдовы, но на самолет его не пустили, потому что билет оказался не в приоритете перед группой пассажиров, которые летят с пересадкой.

Телеведущий обвинил МАУ в непрофессионализме и назвал "абсолютно убогой". Его возмутило, что "компания с названием Украинские посылаете меня, человека с паспортом Украины, н**ер".

"Искренне желаю вам скорее закрыться и не позорить имя моей страны. И да, я подам на вас в суд. И даже готов потратить на это деньги и время", - написал Анатолич.

Также он привел аргументацию такому решению: "И важно это не потому что я в чужой стране, и я потерял кучу денег, потому что у меня важная съемка в Киеве, и не потому что я хочу попасть к своим детям и провести с ними единственный выходной, и не потому что сейчас я поеду на такси в Одессу, чтобы от туда как-то добираться в Киев, важно это потому что у МАУ это может случится с каждым".

Анатолия Анатолича не пустили на рейс МАУ с билетом на руках (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

В сети подписчики Анатолия Анатолича также высказывают ему поддержку и возмущение инцидентом с МАУ, делятся историями о неприятных ситуациях, связанных с авиаперевозчиком. В то же время некоторые хвалят МАУ за работу.

Возможно у них с вами личные счеты. У нас была задержка рейса и мау ждали нас 30 мин, пока мы успеем на рейс до Днепра. А всех остальных селили в гостиницы и отправляли утренними рейсами. Бесплатно.

Мне кто-нибудь объяснит каким образом приобретенный билет стал недействительным? Такое возможно?

Возмутительно;

По какой причине такое вышло? Я летаю раз в месяц/два именно МАУ, впервые про такое слышу, хотя в целом авиакомпанией не доволен... Это какой то особый билет?

Неделю назад! Та же история. Перед носом мне закрыли двери на трап самолета и сказали, что вы сегодня не летите! А после прислали письмо о, якобы, замене воздушного судна на меньшее количество мест и нехватки мест кому-либо из пассажиров при 100% явке на рейс. Я оказалась в числе не попавших, имея через пару часов работу в другом городе. Как вижу сейчас, обычная практика....

Также не остались равнодушны к истории Анатолича другие знаменитости. В частности, певица Оля Полякова эмоционально прокомментировала: "Козлы! Все потому что монополисты, гнать н**рен с рынка". А студия Квартал 95 поддержала Анатолича.

Как сообщалось ранее, недавно певица MARUV жестко раскритиковала авиакомпанию МАУ за халатность работников. Вскоре она получила ответ от Международных украинских авиалиний после того, как опубликовала видео с рассказом о том, как ее обокрали в аэропорту "Борисполь".

Также мы писали о недавно были названы самые проблемные аэропорты в Украине.