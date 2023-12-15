Опублікували рейтинг "найсильніших паспортів" світу: на якому місці український

Хто увійшов у десятку лідерів

Іспанський паспорт є найпотужнішим паспортом у світі з результатом 90,36, станом на грудень 2023 року. За ним йдуть сінгапурський, німецький, італійський та французький паспорт відповідно.

У першу десятку також увійшли паспорти Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

"Сила паспортів ЄС і Шенгенської зони беззаперечна і не має собі рівних. У перших 40 позиціях індексу лише дев'ять паспортів не є європейськими", - прокоментувала рейтинг аналітик Global Travel Trends Діон Пллана.

Український паспорт в цьому дослідженні опинився на 62-му місці. А на останній 199-й позиції - паспорт Сомалі.

Десятка лідерів (скриншот)

Що враховують при складанні рейтингу

У розрахунки рейтингу включають наступні візові або в’їзні правила:

безвізові подорожі. Якщо для власників паспортів країни віза не потрібна, рейтинг буде вищим

електронний дозвіл на подорож

віза по прибуттю

електронна віза

посольська або інша затверджена урядом віза

якщо власники паспортів можуть відвідувати країну без паспорта

якщо власнику паспорта заборонено в’їзд до якоїсь країни

Після підрахунку всіх факторів кожен паспорт отримує власну унікальну цінність. Загалом, силу паспорта визначається за можливостями подорожувати без віз, з електронною візою або взагалі без паспорта.