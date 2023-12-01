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Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу. Ось на якому він місці

Київ, П'ятниця 01 грудня 2023 18:55
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Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу. Ось на якому він місці Київ посів 132 місце у рейтингу найдорожчих міст світу (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Наша столиця опинилася на 132 місці із 173 можливих.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Economist Intelligence Unit (EIU).

Хто увійшов у десятку найдорожчих міст

Цього року найдорожчими для життя містами стали Цюріх та Сінгапур. У п'ятірці лідерів також Женева, Нью-Йорк та Гонконг.

У першу десятку найдорожчих міст увійшли:

  • Цюрих і Сінгапур
  • Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк
  • Гонконг
  • Лос-Анджелес
  • Париж
  • Тель-Авів та Копенгаген
  • Сан-Франциско

Зазначимо, що торік Київ не увійшов до рейтингу через повномасштабне вторгнення Росії. А у 2021 році українська столиця посіла 118 сходинку.

Експерти додають, що інфляція залишається високою в усьому світі: ціни на 200 основних продуктів і послуг зросли в середньому на 7,4% за минулий рік. Це трохи менше порівняно з 8,1% у 2022 році, але залишається значно вищим за середній показник у 2,9% за попередні 5 років.

Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу. Ось на якому він місці

Карта із найдорожчими у світі містами для життя (скриншот)

Як змінились місця у цьогорічному рейтингу у порівняння із торішнім

Цього року перше місце посіли Сінгапур і Цюріх. Сінгапур не є новим лідером: він був найдорожчим місцем для життя дев’ять років з останніх 11 років. Продукти, алкоголь та одяг у міжнародному діловому центрі можуть коштувати невелику суму. А от вартість сертифіката, необхідного для володіння автомобілем, нещодавно перевищила 106 000 доларів.

Тим часом Цюрих підскочив на п’ять сходинок порівняно з минулим роком. Найбільше місто Швейцарії "традиційно дороге", воно було на першій сходинці у 2020 році і рідко покидає першу десятку.

Його стрибок на першу сходинку пояснюють тим, що швейцарський франк зріс більш ніж на 10% щодо долара за останній рік.

Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін - одна з причин. Інша причина полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію, що призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.

Міста Північної Америки цього року впали в рейтингу: Нью-Йорк, який торік був найдорожчим разом із Сінгапуром, опустився на третє місце.

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