Київ увійшов до списку найдорожчих міст світу. Ось на якому він місці
Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Наша столиця опинилася на 132 місці із 173 можливих.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Economist Intelligence Unit (EIU).
Хто увійшов у десятку найдорожчих міст
Цього року найдорожчими для життя містами стали Цюріх та Сінгапур. У п'ятірці лідерів також Женева, Нью-Йорк та Гонконг.
У першу десятку найдорожчих міст увійшли:
- Цюрих і Сінгапур
- Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк
- Гонконг
- Лос-Анджелес
- Париж
- Тель-Авів та Копенгаген
- Сан-Франциско
Зазначимо, що торік Київ не увійшов до рейтингу через повномасштабне вторгнення Росії. А у 2021 році українська столиця посіла 118 сходинку.
Експерти додають, що інфляція залишається високою в усьому світі: ціни на 200 основних продуктів і послуг зросли в середньому на 7,4% за минулий рік. Це трохи менше порівняно з 8,1% у 2022 році, але залишається значно вищим за середній показник у 2,9% за попередні 5 років.
Карта із найдорожчими у світі містами для життя (скриншот)
Як змінились місця у цьогорічному рейтингу у порівняння із торішнім
Цього року перше місце посіли Сінгапур і Цюріх. Сінгапур не є новим лідером: він був найдорожчим місцем для життя дев’ять років з останніх 11 років. Продукти, алкоголь та одяг у міжнародному діловому центрі можуть коштувати невелику суму. А от вартість сертифіката, необхідного для володіння автомобілем, нещодавно перевищила 106 000 доларів.
Тим часом Цюрих підскочив на п’ять сходинок порівняно з минулим роком. Найбільше місто Швейцарії "традиційно дороге", воно було на першій сходинці у 2020 році і рідко покидає першу десятку.
Його стрибок на першу сходинку пояснюють тим, що швейцарський франк зріс більш ніж на 10% щодо долара за останній рік.
Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін - одна з причин. Інша причина полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію, що призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.
Міста Північної Америки цього року впали в рейтингу: Нью-Йорк, який торік був найдорожчим разом із Сінгапуром, опустився на третє місце.
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