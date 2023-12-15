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Опублікували рейтинг "найсильніших паспортів" світу: на якому місці український

П'ятниця 15 грудня 2023 15:27
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Опублікували рейтинг "найсильніших паспортів" світу: на якому місці український На якому місці опинився український паспорт у світовому рейтингу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Оприлюднили новий індекс найпотужніших паспортів у світі. VisaGuide регулярно оцінює та ранжує паспорти 199 країн і територій на основі різних факторів, щоб визначити їхню силу. У грудневому рейтингу змінився лідер: Сінгапур поступився Іспанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію VisaGuide.

Хто увійшов у десятку лідерів

Іспанський паспорт є найпотужнішим паспортом у світі з результатом 90,36, станом на грудень 2023 року. За ним йдуть сінгапурський, німецький, італійський та французький паспорт відповідно.

У першу десятку також увійшли паспорти Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

"Сила паспортів ЄС і Шенгенської зони беззаперечна і не має собі рівних. У перших 40 позиціях індексу лише дев'ять паспортів не є європейськими", - прокоментувала рейтинг аналітик Global Travel Trends Діон Пллана.

Український паспорт в цьому дослідженні опинився на 62-му місці. А на останній 199-й позиції - паспорт Сомалі.

Опублікували рейтинг &quot;найсильніших паспортів&quot; світу: на якому місці українськийДесятка лідерів (скриншот)

Що враховують при складанні рейтингу

У розрахунки рейтингу включають наступні візові або в’їзні правила:

  • безвізові подорожі. Якщо для власників паспортів країни віза не потрібна, рейтинг буде вищим
  • електронний дозвіл на подорож
  • віза по прибуттю
  • електронна віза
  • посольська або інша затверджена урядом віза
  • якщо власники паспортів можуть відвідувати країну без паспорта
  • якщо власнику паспорта заборонено в’їзд до якоїсь країни

Після підрахунку всіх факторів кожен паспорт отримує власну унікальну цінність. Загалом, силу паспорта визначається за можливостями подорожувати без віз, з електронною візою або взагалі без паспорта.

Раніше ми писали про те, що Київ увійшов у рейтинг найдорожчих міст світу.

Читайте також про те, що українці масово відмовляються від отримання паспортів РФ на окупованих територіях.

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