Опублікували рейтинг "найсильніших паспортів" світу: на якому місці український
Оприлюднили новий індекс найпотужніших паспортів у світі. VisaGuide регулярно оцінює та ранжує паспорти 199 країн і територій на основі різних факторів, щоб визначити їхню силу. У грудневому рейтингу змінився лідер: Сінгапур поступився Іспанії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію VisaGuide.
Хто увійшов у десятку лідерів
Іспанський паспорт є найпотужнішим паспортом у світі з результатом 90,36, станом на грудень 2023 року. За ним йдуть сінгапурський, німецький, італійський та французький паспорт відповідно.
У першу десятку також увійшли паспорти Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.
"Сила паспортів ЄС і Шенгенської зони беззаперечна і не має собі рівних. У перших 40 позиціях індексу лише дев'ять паспортів не є європейськими", - прокоментувала рейтинг аналітик Global Travel Trends Діон Пллана.
Український паспорт в цьому дослідженні опинився на 62-му місці. А на останній 199-й позиції - паспорт Сомалі.
Десятка лідерів (скриншот)
Що враховують при складанні рейтингу
У розрахунки рейтингу включають наступні візові або в’їзні правила:
- безвізові подорожі. Якщо для власників паспортів країни віза не потрібна, рейтинг буде вищим
- електронний дозвіл на подорож
- віза по прибуттю
- електронна віза
- посольська або інша затверджена урядом віза
- якщо власники паспортів можуть відвідувати країну без паспорта
- якщо власнику паспорта заборонено в’їзд до якоїсь країни
Після підрахунку всіх факторів кожен паспорт отримує власну унікальну цінність. Загалом, силу паспорта визначається за можливостями подорожувати без віз, з електронною візою або взагалі без паспорта.
Раніше ми писали про те, що Київ увійшов у рейтинг найдорожчих міст світу.
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