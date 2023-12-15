Опубликовали рейтинг "самых сильных паспортов" мира: на каком месте украинский
Обнародовали новый индекс самых мощных паспортов в мире. VisaGuide регулярно оценивает и ранжирует паспорта 199 стран и территорий на основе разных факторов, чтобы определить их силу. В декабрьском рейтинге сменился лидер: Сингапур уступил место Испании.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию VisaGuide.
Кто вошел в десятку лидеров
Испанский паспорт - самый мощный паспорт в мире с результатом 90,36, по состоянию на декабрь 2023 года. За ним следуют сингапурский, немецкий, итальянский и французский паспорт соответственно.
В первую десятку вошли также паспорта Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
"Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими", - прокомментировала рейтинг аналитик Global Travel Trends Дион Пллана.
Украинский паспорт в этом исследовании оказался на 62-м месте. А на последней 199-й позиции - паспорт Сомали.
Десятка лидеров (скриншот)
Что учитывают при составлении рейтинга
В расчет рейтинга включаются следующие визовые или въездные правила:
- безвизовые поездки. Если для владельцев паспортов страны виза не нужна, рейтинг будет выше
- электронное разрешение на путешествие
- виза по прибытию
- электронная виза
- посольская или другая утвержденная правительством виза
- если владельцы паспортов могут посещать страну без паспорта
- если владельцу паспорта запрещен въезд в какую-либо страну
После подсчета всех факторов, каждый паспорт получает собственную уникальную ценность. В общем сила паспорта определяется по возможностям путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта.
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