Опубликовали рейтинг "самых сильных паспортов" мира: на каком месте украинский

Обнародовали новый индекс самых мощных паспортов в мире. VisaGuide регулярно оценивает и ранжирует паспорта 199 стран и территорий на основе разных факторов, чтобы определить их силу. В декабрьском рейтинге сменился лидер: Сингапур уступил место Испании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию VisaGuide .

Кто вошел в десятку лидеров

Испанский паспорт - самый мощный паспорт в мире с результатом 90,36, по состоянию на декабрь 2023 года. За ним следуют сингапурский, немецкий, итальянский и французский паспорт соответственно.

В первую десятку вошли также паспорта Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

"Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими", - прокомментировала рейтинг аналитик Global Travel Trends Дион Пллана.

Украинский паспорт в этом исследовании оказался на 62-м месте. А на последней 199-й позиции - паспорт Сомали.

Десятка лидеров (скриншот)

Что учитывают при составлении рейтинга

В расчет рейтинга включаются следующие визовые или въездные правила:

безвизовые поездки. Если для владельцев паспортов страны виза не нужна, рейтинг будет выше

электронное разрешение на путешествие

виза по прибытию

электронная виза

посольская или другая утвержденная правительством виза

если владельцы паспортов могут посещать страну без паспорта

если владельцу паспорта запрещен въезд в какую-либо страну

После подсчета всех факторов, каждый паспорт получает собственную уникальную ценность. В общем сила паспорта определяется по возможностям путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта.