Опубліковано рейтинг найбільш сприятливих для "цифрових кочівників" країн

Було вивчено основні параметри, необхідні для комфортної роботи з-за кордону, і туди увійшли:

доступність отримання візи "цифрового кочівника"

середня швидкість роботи інтернету у цій країні

податкова політика та тривалість безподаткового перебування

вимоги щодо доходу для претендентів на отримання візи

вартість проживання (у євро)

рівень розвиненості та доступності системи охорони здоров'я

популярність серед туристів

"Індекс Digital Nomad Visa - це комплексна рейтингова система, яка оцінює та ранжує країни на основі їх придатності для "цифрових кочівників". Цей індекс враховує різні фактори, критичні для віддалених працівників, які подорожують та живуть у різних країнах", - повідомляється у дослідженні.

Перша трійка

З великим відривом лідирує Іспанія на першому місці рейтингу, чому сприяли високі оцінки за швидкість інтернету, розвиненість системи охорони здоров'я та привабливість для туристів.

Навіть незважаючи на менш вигідну податкову систему, яка передбачає 15 відсотковий прибутковий податок та обмежений шестимісячний безподатковий період для "цифрових кочівників", Іспанія зайняла верхній рядок. Ця країна часто займає найвищі позиції в різних рейтингах для віддаленої роботи.

На другому місці розташувалася Аргентина. Незважаючи на те, що швидкість інтернету в цій країні вдвічі нижча, ніж в Іспанії, і вимоги до мінімального доходу претендентів вищі, вона отримала високі бали за розвиток системи охорони здоров'я та податкову політику для "цифрових кочівників", де передбачено 0 відсотків податку на весь термін дії відповідної візи.

Румунія, яка посіла третє місце у рейтингу, також надає аналогічні податкові пільги для "цифрових кочівників". У цій країні вимоги до доходу суворіші в порівнянні з Іспанією та Аргентиною, проте інтернет тут працює ефективніше, ніж у зазначених країнах. Вона також отримала високі оцінки за доступність та розвиток системи охорони здоров'я.

Інші країни

Решту місць у Топ-10 займають в основному європейські країни: Хорватія (5-е місце), Португалія (6-те), Мальта (8-те), Норвегія (9-те) та Андорра (10-те). На четвертому місці розташовані Об'єднані Арабські Емірати, на сьомому - ще одна латиноамериканська країна, Уругвай.

До рейтингу увійшли також дві країни пострадянського простору - Естонія (20 місце) та Грузія (24 місце). Незважаючи на відсутність пільгового податкового періоду для "цифрових кочівників" та досить високий рівень прибуткового податку (20 відсотків) в Естонії, країна отримала позитивні оцінки завдяки ефективній роботі інтернету та високому рівню розвитку охорони здоров'я.

У Грузії якість інтернету не така висока, як в Естонії, проте в цій кавказькій державі передбачено шестимісячний безподатковий період для "цифрових кочівників". Вартість проживання також нижча, а система охорони здоров'я добре розвинена.

Хто не потрапив у список

У рейтингу відсутні США, Великобританія та Китай, незважаючи на присутність заморських територій Сполученого Королівства - Монтсеррат (26 місце), Бермудських островів, Кайманових островів (35) і Ангільї (38). Також у списку не враховано самоврядні державні утворення Аруба (11-е місце) та Кюрасао (15-те), які є частиною Королівства Нідерландів. Причому останніх також не включили до рейтингу.

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