Опубликован рейтинг наиболее благоприятных для "цифровых кочевников" стран

Были изучены основные параметры, необходимые для комфортной работы из-за границы, и туда вошли:

доступность получения визы "цифрового кочевника"

средняя скорость работы Интернета в этой стране

налоговая политика и продолжительность безналогового пребывания

требования по доходу для претендентов на получение визы

стоимость проживания (в евро)

уровень развитости и доступности системы здравоохранения

популярность среди туристов

"Индекс Digital Nomad Visa - это комплексная рейтинговая система, которая оценивает и ранжирует страны на основе их пригодности для "цифровых кочевников". Этот индекс учитывает различные факторы, критические для удаленных работников, путешествующих и живущих в разных странах", - сообщается в исследовании. .

Первая тройка

С большим отрывом лидирует Испания на первом месте рейтинга, чему способствовали высокие оценки скорости интернета, развитость системы здравоохранения и привлекательность для туристов.

Даже несмотря на менее выгодную налоговую систему, которая предусматривает 15-процентный подоходный налог и ограниченный шестимесячный безналоговый период для "цифровых кочевников", Испания заняла верхнюю строчку. Эта страна часто занимает самые высокие позиции в разных рейтингах для удаленной работы.

На втором месте расположилась Аргентина. Несмотря на то, что скорость интернета в этой стране вдвое ниже, чем в Испании, и требования к минимальному доходу претендентов выше, она получила высокие баллы за развитие системы здравоохранения и налоговую политику для "цифровых кочевников", где предусмотрено 0 процентов налога на весь срок действия визы.

Занявшая третье место в рейтинге Румыния также предоставляет аналогичные налоговые льготы для "цифровых кочевников". В этой стране требования к доходу более суровые по сравнению с Испанией и Аргентиной, однако интернет здесь работает эффективнее, чем в указанных странах. Она также получила высокие оценки доступности и развития системы здравоохранения.

Другие страны

Остальные места в Топ-10 занимают в основном европейские страны: Хорватия (5-е место), Португалия (6-е), Мальта (8-е), Норвегия (9-е) и Андорра (10-е). На четвертом месте расположены Объединенные Арабские Эмираты , на седьмом - еще одна латиноамериканская страна, Уругвай.

В рейтинг вошли также две страны постсоветского пространства - Эстония (20 место) и Грузия (24 место). Несмотря на отсутствие льготного налогового периода для "цифровых кочевников" и достаточно высокий уровень подоходного налога (20 процентов) в Эстонии, страна получила положительные оценки благодаря эффективной работе интернета и высокому уровню развития здравоохранения.

В Грузии качество интернета не такое высокое, как в Эстонии, однако в этом кавказском государстве предусмотрен шестимесячный безналоговый период для "цифровых кочевников". Стоимость проживания также ниже, а система здравоохранения хорошо развита.

Кто не попал в список

В рейтинге отсутствуют США, Великобритания и Китай , несмотря на присутствие заморских территорий Соединенного Королевства - Монтсеррат (26 место), Бермудских островов, Каймановых островов (35) и Ангильи (38). Также в списке не учтены самоуправляющиеся государственные образования Аруба (11-е место) и Кюрасао (15-е), являющиеся частью Королевства Нидерландов. Причем последних также не включили в рейтинг.

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