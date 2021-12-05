Эти опции в автомобилях вас точно удивят: какие странные приспособления придумали дизайнеры

Автомобиль-палатка

В 1973 году компания Chevrolet выпустила автомобиль с забавной опцией – палаткой для кемпинга. В модели Vega можно было открыть заднюю дверь и навесить тент. Если сложить сидения и убрать все из багажника, то в такой палатке можно спокойно ночевать на природе.

Идея, кстати, прижилась, и ее стали использовать в других, более современных автомобилях с лучшей функциональностью.

Автомобиль с палаткой

Голосовой помощник

Впервые голосовой помощник появился на автомобиле Datsun 280ZX. Приятный женский голос информировал владельца о непристегнутом ремне безопасности, почти пустом баке, включенных фарах и других вещах.

Эта новация тоже прижилась, но модернизация ее свела с обычным звуковым уведомлениям. Современные машины начинают пикать, если вы забыли пристегнуть ремень.

Автомобиль с голосовой помощницей

Коробка передач на руле

Отдельное подразделение концерна Ford попыталось модернизировать коробку передач и расположить ее на руле. Разработчики Edsel вынесли селектор передач в центр руля – систему назвали Teletouch.

Изначально предполагалось, что это облегчит жизнь водителям. Но увы, этого не произошло. Водителям приходилось тянуться теперь к центру рулевого колеса, а попытки нажать на клаксон приводили к постоянной поломке рулевой колонки. Привод при этом находился в самом низу авто и постоянно ломался от грязи и воды.

Авто с коробкой передач на руле

Проигрыватель пластинок

Компания Chrysler в 1950-х годах создала интересный и совершенно бесполезный агрегат – проигрыватель пластинок. Был разработан специальный привод, которые компенсировал движение авто.

Но вся система оказалась слишком чувствительной и сложной. Агрегат часто ломался и ремонтировать его приходилось только по гарантии.

Пластинки водителям приходилось заказывать отдельно, так как они отличались от обычного формата и это тянуло дополнительные расходы. От нововведения довольно быстро отказались.

Авто с проигрывателем пластинок

Автомобильная пепельница с самоочисткой

В 1950-1960 годах пепельницы в машинах были важным функционалом, так как курили практически все. Компания Chevrolet решила упростить жизнь водителям и сделать эту пепельницу самоочищающейся с помощью вакуумной системы Bel Air.

Однако сильно жизнь автовладельцам это не облегчило. Окурки и пепел скапливались просто в другом месте и раз в неделю их вс е равно приходилось выбрасывать. От этой системы быстро отказались.

Авто с навороченной пепельницей

Опенометр

Опенометр стал победителем среди самых бесполезных опций в автомобиле. Этот прибор установлен в автомобилях MINI кабриолет и показывает количество часов, которое машина проводит с убранной крышей.

Данные дублируются на табло под тахометром, где дополнительно указывается, сколько км автомобиль проехал без крыши.

Практическое применение этих данных неизвестно.

Авто с опенометром

Автомобиль для собаки

Создатели кроссовера Honda Element попытались спасти рейтинг автомобиля созданием опции для собаководов.

Туда вошел прочный чехол для задних сидений с защитой от когтей, стилизованные напольные коврики и современная будка в багажнике.

Стоимость этой опции и нежелание водителей расставаться с пространством в багажнике привели к тому, что маркетинговый ход не сработал.

Авто с домиком для собак