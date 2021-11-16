Автомобиль за 1500 долларов в Украине: что можно приобрести за эти деньги
На сумму в полторы тысячи долларов в Украине действительно можно купить автомобиль. Однако покупателю стоит приготовиться к тому, что это будет очень старая иномарка или машина отечественного производства.
Какой автомобиль можно купить в Украине за 1500 долларов – читайте ниже.
Самый оптимальный вариант – это иномарки выпуска начала 90-х годов. Некоторые бюджетные модели начала 2000-х годов тоже можно найти за эту сумму.
Стоит помнить о том, что это будут автомобили с большим пробегом и вероятно – после серьезных ремонтов. Большинство из них - с механической коробкой передач.
Однако старые модели хороши тем, что срок их живучести намного больше, чем у многих более новых автомобилей.
Также можно присмотреться к отечественным автомобилям. ВАЗ можно купить от 1300 долларов и это будет машина в хорошем состоянии.
В объявлениях владельцы часто указывают – гаражное состояние. Это значит, что эксплуатация автомобиля была не очень большая, его состояние регулярно проверяли и пробег у такой машины – небольшой.
Что можно купить в Украине на сумму до 1500 долларов:
- ВАЗ 2104 – ВАЗ 2109
- Таврия
- ЗАЗ Славута
- Mazda 323 или 626 1990 -1998 года выпуска
- Honda Accord
- Honda Civic
- ZAZ Sens
- Daewoo Nexia
- Chery Amulet
- Hyunday Pony
- Opel Astra
- Opel Vectra A
- Volvo 440
- Ford Escort
- Ford Fiesta
- Volkswagen Passat B2, B3
- Mitsubishi Galant
Напомним, ранее мы писали о том, от покупки какого автомобиля стоит сразу же отказаться.
А также мы рассказывали о том, что названы самые дешевые новые авто, которые можно купить в Украине.