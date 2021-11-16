Автомобиль за 1500 долларов в Украине: что можно приобрести за эти деньги

На сумму в полторы тысячи долларов в Украине действительно можно купить автомобиль. Однако покупателю стоит приготовиться к тому, что это будет очень старая иномарка или машина отечественного производства.

Какой автомобиль можно купить в Украине за 1500 долларов – читайте ниже.

Самый оптимальный вариант – это иномарки выпуска начала 90-х годов. Некоторые бюджетные модели начала 2000-х годов тоже можно найти за эту сумму.

Стоит помнить о том, что это будут автомобили с большим пробегом и вероятно – после серьезных ремонтов. Большинство из них - с механической коробкой передач.

Однако старые модели хороши тем, что срок их живучести намного больше, чем у многих более новых автомобилей.

Также можно присмотреться к отечественным автомобилям. ВАЗ можно купить от 1300 долларов и это будет машина в хорошем состоянии.

В объявлениях владельцы часто указывают – гаражное состояние. Это значит, что эксплуатация автомобиля была не очень большая, его состояние регулярно проверяли и пробег у такой машины – небольшой.

Что можно купить в Украине на сумму до 1500 долларов: