Опрос Зеленского: как будут работать и выглядеть интервьюеры

Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского проведут в день местных выборов 25 октября интервьюеры на улицах около участков, которых можно будет опознать по специальным манишкам.

Также участники опроса общественного мнения будут иметь опломбированные урны с надписью "5 вопросов от президента". Об этом передает "Украинская правда".

У интервьюеров будут особые правила работы с некоторыми запретами, чтобы не нарушать процесс волеизъявления граждан на выборах-2020.

Отмечается, что они не имеют права проводить агитацию за какого-либо кандидата или партию - им запрещено иметь при себе любые агитматериалы и находиться на территории избирательных участков.

Работать интервьюеры будут по одному или в паре на улице, а если пойдет дождь, смогут зайти под навес или в помещение - опять же, только не в сам участок. Специальных палаток для них устанавливать не планируют.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках.

Им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.

Интервьюеров будут координировать ответственные в районе люди через Telegram-канал.

Право проводить опрос они имеют только у граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Интервьюеры будут работать все время, пока продолжается голосование - то есть с 8:00 до 20:00. Они смогут за "смену" 4 раза отойти на 15-минутный перерыв.

После проведения опроса урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки уничтожат, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Как будут выглядеть интервьюеры во время всеукраинского опроса от Зеленского (фото: pravda.com.ua)

Напомним, во время опроса украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

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