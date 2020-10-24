Опитування Зеленського: як будуть працювати і виглядати інтерв'юери

Всеукраїнське опитування від президента Володимира Зеленського проведуть у день місцевих виборів 25 жовтня інтерв'юери на вулицях біля дільниць, яких можна буде впізнати по спеціальних манишках.

Також учасники опитування громадської думки матимуть опломбовані урни з написом "5 запитань від президента". Про це передає "Українська правда".

У інтерв'юерів будуть особливі правила роботи з деякими заборонами, щоб не порушувати процес волевиявлення громадян на виборах-2020.

Зазначається, що вони не мають права проводити агітацію за будь-якого кандидата або партію - їм заборонено мати при собі будь-які агітматеріали та перебувати на території виборчих дільниць.

Інтерв'юери будуть працювати поодинці або в парі на вулиці, а якщо піде дощ, зможуть зайти під навіс або в приміщення - знову ж, тільки не у саму дільницю. Спеціальних наметів для них встановлювати не планують.

Інтерв'юери також повинні бути в масках і рукавичках.

Їм надають інструкції, як поводитися біля дільниць і реагувати на можливі провокації. Також для них підготовлено відео- та текстові інструкції.

Інтерв'юерів будуть координувати відповідальні в районі люди через Telegram-канал.

Право проводити опитування вони мають тільки у громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Інтерв'юери працюватимуть весь час, поки триває голосування - тобто з 8:00 по 20:00. Вони зможуть за "зміну" 4 рази відійти на 15-хвилинну перерву.

Після проведення опитування урни відвезуть в місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси та складуть за результатами підрахунків протоколи.

Як виглядатимуть інтерв'юери під час всеукраїнського опитування від Зеленського (фото: pravda.com.ua)

Нагадаємо, під час опитування українцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки по Будапештському меморандуму.

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