В ОП пояснили инициативу о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Офисе президента считают необходимым для Украины получить мандат от народа, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению их обязательств. Поэтому данный вопрос будет вынесен на всенародный опрос 25 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что данный меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу Украина, отказавшись от ядерного арсенала, получала гарантии безопасности и существующих границ от ведущих военных держав мира. Несмотря на это гарантии безопасности в отношении Украины со стороны России неоднократно нарушались еще до 2014 года.

"Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии", - сообщили в Офисе президента.

Также у президента отметили, что сейчас остаются актуальными задачи по нераспространению ядерного оружия, а также по созданию новых международных документов, гарантирующих странам безопасность в случае отказа от ядерного вооружения.

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантов меморандума по выполнению их обязательств", - добавили в ОП.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский представил финальные три вопроса, которые будут вынесены на всенародный опрос 25 октября. Среди них и вопрос относительно гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский допустил регулярное проведение всеукраинских опросов.