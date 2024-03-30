Оприлюднили рейтинг екологічно "найчистіших" та "найбрудніших" продуктів: список

Щороку американська компанія Еnvironmental working group досліджує продукти на рівень забруднення пестицидами. Результатом цієї роботи є публікація двох списків - екологічно "найчистіших" та "найбрудніших" продуктів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram .

Рейтинг екологічно чистих та брудних продуктів 2024

"Dirty dozen list - найбільш забруднені пестицидами продукти, це не означає відмову від них, але акцент на те що їх краще купувати органічні чи за сезоном. Clean fifteen list - харчові продукти, які можна купувати будь-якими, ну або майже будь-якими", - каже нутриціолог.

Дослідження проводили в Штатах, але цим списком можна скористатися і в Європі.

Що треба знати про забруднення продуктів пестицидами

"Хочеться, щоб всі їли багато фруктів та овочів. Якщо органічні продукти не доступні, традиційно вирощені за сезоном завжди будуть кращим вибором. Полуниця в червні, кавун - ближче до вересня - оце сезон", - говорить Голобородько.

Наука вивчає та знає зв’язок між споживанням пестицидів (гербіцидів, фунгіцидів теж) і проблемами зі здоров’ям. Вона виявляє підвищений ризик раку, шкоду нервовій системі, негативний вплив на репродуктивне здоров’я, населення мікробіому кишківника

"Еnvironmental working group робить акцент на те, як пестициди можуть завдати шкоди здоров’ю дітей, оскільки діти більш чутливі до наслідків впливу пестицидів", - пояснює нутриціолог.

Щоб позбутись пестицидів, недостатньо помити або очистити продукти. Але на немитих продуктах може залишитися реально більше залишків, тому продукти треба мити, перш ніж їсти.

Список екологічно "чистих" продуктів:

авокадо

цукрова кукурудза

ананас

цибуля

папайя

зелений горошок (заморожений)

спаржа

диня

ківі

капуста

кавун

гриби

манго

солодка картопля (батат)

морква

Список екологічно "брудних" продуктів: