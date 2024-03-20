Нове дослідження показало, який продукт береже здоров'я серця і мозку

Від здоров'я серця та мозку залежить тривалість нашого життя та його якість. Саме тому дуже важливо дбати про їхній стан та не допустити появи хвороб. Чудово у цьому може допомогти споживання артишоків. Це підтвердило нове дослідження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Medical News .

Чим саме корисні артишоки

Артишоки - джерело мінералів, антиоксидантів і поліфенолів. Їстівною частиною є брунька, покрита зеленими листовими приквітками, а стебла, листя та зовнішні приквітки не споживаються, хоча вони також містять необхідні фітохімічні речовини.

На думку вчених артишоки можуть бути безцінним джерелом біологічно активних сполук з потенційним терапевтичним застосуванням при раку, нейродегенеративних розладах і серцево-судинних захворюваннях.

Біоактивні сполуки

Цей продукт багатий на біологічно активні сполуки. Він має низький рівень жиру та високим рівнем нерозчинної клітковини, багато вітаміну С, інуліну, мінералів (фосфору, калію та натрію), а також фенольних сполук та їх похідних. У ньому також є флавоноїди, які мають протизапальні та очищувальні властивості.

Хлорогенова кислота є головним компонентом екстракту артишоку. Вона бере участь у покращенні самопочуття.

Антимікробні ефекти

Попри те, що антибактеріальні властивості артишоку не були ретельно вивчені, дослідження свідчать про інгібіторну активність проти різних патогенів. Було виявлено, що деякі речовини з артишоків здатні руйнувати клітинні стінки бактерій. А екстракти стебла, листя та головки артишоку пригнічують ріст бактерій Salmonella spp., Staphylococcus aureus та Escherichia coli.

Дослідження також повідомляють про протигрибкову дію екстрактів артишоку. Попередні дані свідчать про те, що екстракти артишоку можуть спричиняти пригнічення розмноження вірусу та порушення прикріплення вірусу до клітин господаря.

Вчені довели корисні ефекти артишоків на серцево-судинну систему та мозок (фото: Freepik)

Артишок і серцево-судинна система

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності у світі. Екстракти артишоку здатні знижувати синтез холестерину. Дослідження показало, що додавання екстракту листя артишоку щурам, які страждають ожирінням, покращує їхній ліпідний профіль і серцеві маркери. Також екстракти артишоку можуть запобігти розвитку атеросклеротичних бляшок у щурів, яких годували їжею з високим вмістом жиру.

Особи з високим холестерином, які отримували дві дози екстракту артишоку протягом 8 тижнів, мали значне покращення загального холестерину. Дослідження за участю здорових чоловіків і чоловіків з помірною гіпертонією показало, що 12-тижневий прийом концентрованого соку листя артишоку знижує тиск.

Нейропротекторні ефекти

Дослідження на моделі ожиріння на мишах показало, що спиртові екстракти артишоку сприятливо впливають на параметри нейрозапалення. Інше дослідження виявило зниження вироблення запальних цитокінів.

Вчені виявили, що речовини з екстракту артишоку можуть захистити від погіршення пам’яті, тривоги та депресії. Нейропротекторний ефект артишоку також був продемонстрований на мишачій моделі спорадичної хвороби Альцгеймера. Екстракти листя артишоку покращили когнітивні функції та відновили просторову пам’ять.