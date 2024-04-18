Багатодітні батьки можуть втратити відстрочку від мобілізації: у яких випадках

В Україні прийняли новий закон про мобілізацію , який набуде чинності вже з 18 травня. В ньому передбачено чимало змін для військовозобов'язаних громадян, зокрема і тих пунктів, де йдеться про відстрочки з певних причин. Є певні умови, при яких батьки трьох дітей можуть втратити таку відстрочку.

З яких причин багатодітні батьки можуть втратити відстрочку від мобілізації, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Заборгованість

У новому законі, в статті 23 сказано, що батьки трьох та більше неповнолітніх дітей мають право на відстрочку від мобілізації, так само як це було й у старому законі. Точне формулювання - військовозобов'язані жінки та чоловіки, "на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років".

Однак у новій версії цього закону позбавити цього права можуть боржників "зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці". Дані про заборгованість ТЦК отримають одразу, як з'явиться доступ до бази.

За даними міністерства юстиції, зараз в Україні таких боржників близько 520 000 громадян. Зараз зареєстровано понад 260 000 постанов про звернення стягнення на доходи боржників. Понад 100 тисяч виконавчих документів ускладнено такими факторами:

Не працевлаштування боржників

Веденням аморального способу життя

Небажанням сплачувати аліменти

Точної статистики щодо батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох дітей чи більше, немає.

Повноліття дитини

Є і ще одна причина, через яку батьки можуть втратити відстрочку від мобілізації. Це - досягнення повноліття дитини.

Навіть, якщо двоє дітей неповнолітні, а третя дитина досягла 18 років і при цьому вчиться у закладі вищої освіти - відстрочки вже не буде.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Як бачимо, для відстрочки від мобілізації, всі діти повинні бути віком до 18 років. Отже, втрачається таке право після того, як одна дитина стала повнолітньою", - пояснив юрист Андрій Карпенко.