Частину багатодітних батьків зможуть мобілізувати: кого це торкнеться

Батьки трьох або більше дітей втратять своє право на відстрочку у випадку, якщо вони не сплачуватимуть аліменти більше трьох місяців. Норма запрацює, коли закон про мобілізацію набуде чинності.

Про це заявив заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Військова служба - це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б платити аліменти, але не мають роботи. З огляду на досить високі зарплати у ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість досить швидко погасити борги. Головне - діти отримають фінансове забезпечення”, - розповів Гайченко.

При цьому, якщо борги будуть погашені, право на відстрочку повернуть.

Заступник міністра уточнив, що станом на сьогодні у бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях значиться 261,5 тисячі постанов з метою відрахування аліментів із зарплат і пенсій боржників.

"Кількість документів, згідно з якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тисячі", - додав він.

Гайченко зазначив, що точної статистики багатодітних батьків-боржників за період понад три місяці немає.