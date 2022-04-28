Как определить поддельные лекарства не выходя из аптеки: действенные способы

Поддельные лекарства могут встречаться во всех группах терапевтических средств - от простых обезболивающих до стоимостных противораковых препаратов. Если вы заметили, что лекарства перестали действовать, не исключено, что перед вами подделка.
Как отличить настоящие препараты от фальсификата - читайте ниже в нашем материале Styler.
В ВОЗ и Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками советуют:
Обязательно обратитесь к вашему врачу, если возникли подозрения на подделку, появилась ли нежелательная реакция на препарат.
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