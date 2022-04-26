Парацетамол или ибупрофен? От какой боли помогает каждый, и что нельзя с алкоголем

Парацетамол и ибупрофен - два главных обезболивающих и жаропонижающих препарата. Однако есть у них и отличия, индивидуальные показания и противопоказания.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram .

Парацетамол - анальгетик и антипиретик (жаропонижающее)

Используют:

При болевом синдроме (боль головы, мигрень, боль в спине, ревматическая, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль).

Для облегчения симптомов при простуде и гриппе (лихорадка, ломота в теле).

Начинает действовать через 20-30 минут после приема.

Противопоказания парацетамола:

Повышенная чувствительность к компонентам.

Тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм , заболевания крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения.

, заболевания крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения. Не принимайте с другими лекарствами, где тоже есть парацетамол (например, Фламидез), потому что будет передозировка и может закончиться печеночной недостаточностью.

Кто имеет заболевания печени, токсичность парацетамола увеличивается.

Нельзя употреблять алкоголь.

Поражение печени возможно у взрослых, принимавших 10 г и более и; у детей свыше 150 мг на кг массы тела.

Влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.

Ибупрофен - нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство

Начинает действовать через 45 минут после приема натощак. Употреблять надо во время еды или через 1-2 часа.

Употреблять для лечения боли головы, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.

Противопоказания ибупрофена:

Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов.

Наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе.

Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с приемом НПВС.

Тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность.

Активное воспалительное заболевание кишечника.

Геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови.

Последний триместр беременности. Во время I и II триместров беременности также следует избегать применения лекарственного средства.

Во время I и II триместров беременности также следует избегать применения лекарственного средства. Почечная недостаточность.

Ветряная оспа.

Смотрите ниже инструкции, как употреблять парацетамол и ибупрофен, какие формы выпуска и названия бывают:

Фото: instagram.com/sviy.doc