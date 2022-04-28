Як визначити підроблені ліки не виходячи з аптеки: дієві способи

Підроблені ліки можуть зустрічатися в усіх групах терапевтичних засобів - від простих знеболювальних до вартісних протиракових препаратів. Якщо ви помітили, що ліки перестали діяти, не виключено, що перед вами підробка.
Як відрізнити справжні препарати від фальсифікату - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
У ВООЗ і Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками радять:
Обов'язково зверніться до вашого лікаря, якщо виникли підозри на підробку, чи з'явилася небажана реакція на препарат.
Раніше ми писали, чим відрізняється за ефектами та показами ібупрофен та парацетамол.