Как определить, что у вас коронавирус: самые распространенные симптомы

Коронавирус чаще всего проявляет себя типичными для болезни симптомами, но в некоторых случаях медики регистрируют и другие, менее распространенные признаки.

Так, во Всемирной организации здравоохранения перечислили ряд симптомов, по которым можно определить заражение COVID-19

Температура и кашель

Повышение температуры может быть как сильным, так и незначительным. Про начало болезни говорит также сухой кашель.

Усталость и ломота

Симптомами борьбы организма с коронавирусом может быть чувство усталости, а также ломота в теле.

Утрата вкуса и обоняния

У значительного количества заболевших проявляется также потеря обоняния и вкуса. Это связано с тем, что COVID-19 поражает обонятельные нейроны, лишая возможности чувствовать запахи и различать вкусы.

Боль в голове и головокружение

Пациенты часто жалуются также на головную боль, иногда также на головокружение, онемение, покалывание в конечностях.

Проблемы с желудком

Иногда на заражение вирусом реагирует желудочно-кишечный тракт. Некоторые пациенты жалуются на потерю аппетита, тошноту, рвоту, а также диарею.

Болезни глаз

Со стороны органов зрения распространенным симптомом является светобоязнь. Пациенты жалуются также на симптомы конъюнктивита, боль или зуд в глазах.

Сыпь на коже

В некоторых случаях возможно появление у пациентов сыпи или обесцвеченных участков на пальцах ног и рук. Существует выражение "ковидные ноги" - именно на пальцах ног больных коронавирусом чаще всего возникают характерные отеки и покраснения, иногда до пурпурного цвета, которые могут чесаться и болеть.

Цистит

Американские медики говорят, что редким проявлением COVID-19 является цистит. Некоторые пациенты в основном жаловались на частое мочеиспускание, то есть более 13 походов в туалет в сутки, в том числе больше 4 - ночью.

Насморк и боль в горле

Первоначально считалось, что при коронавирусе нет насморка. Однако, позже выяснилось, что этот симптом редко, но наблюдается. А вот боль в горле возникает чаще.

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