Як визначити, що у вас коронавірус: найпоширеніші симптоми

Коронавірус найчастіше проявляє себе типовими для хвороби симптомами, але в деяких випадках медики реєструють і інші, менш поширені ознаки.
Так, у Всесвітній організації охорони здоров'я перерахували ряд симптомів, за якими можна визначити зараження COVID-19
Температура і кашель
Підвищення температури може бути як сильним, так і незначним. Про початок хвороби говорить також сухий кашель.
Втома і ломота
Симптомами боротьби організму з коронавірусом може бути почуття втоми, а також ломота в тілі.
Втрата смаку і нюху
У значної кількості хворих проявляється також втрата нюху та смаку. Це пов'язано з тим, що COVID-19 вражає нейрони, позбавляючи можливості відчувати запахи і розрізняти смаки.
Біль в голові і запаморочення
Пацієнти часто скаржаться також на головний біль, іноді також на запаморочення, оніміння, поколювання у кінцівках.
Проблеми зі шлунком
Іноді на зараження вірусом реагує шлунково-кишковий тракт. Деякі пацієнти скаржаться на втрату апетиту, нудоту, блювоту, а також діарею.
Хвороби очей
З боку органів зору поширеним симптомом є світлобоязнь. Пацієнти скаржаться також на симптоми кон'юнктивіту, біль або свербіж в очах.
Висип на шкірі
У деяких випадках можлива поява у пацієнтів висипу або знебарвлених ділянок на пальцях ніг і рук. Існує вислів "ковідні ноги" - саме на пальцях ніг хворих коронавірусом найчастіше виникають характерні набряки і почервоніння, іноді до пурпурного кольору, які можуть свербіти.
Цистит
Американські медики кажуть, що рідкісним проявом COVID-19 є цистит. Деякі пацієнти в основному скаржилися на часте сечовипускання, тобто більше 13 походів в туалет на добу, в тому числі понад 4 - вночі.
Нежить і біль у горлі
Спочатку вважалося, що при коронавирусі немає нежитю. Однак, пізніше з'ясувалося, що цей симптом рідко, але спостерігається. А от біль у горлі виникає частіше.
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