Не оправдала надежд: Меган Маркл разочаровала своих близких

Меган Маркл ушла из королевской семьи - реакция знакомых

Меган Маркл ушла из королевской семьи, чем вызвала неоднозначную реакцию общественности

Меган Маркл и принц Гарри больше не являются членами королевской семьи, что вызывает неоднозначные эмоции у знакомых пары. Ведь приближенные к ним люди всегда считали, что бывшая актриса легко сможет справиться со всеми проблемами и останется герцогиней.

"Гарри и Меган испытывают сильную неприязнь к прессе, но они должны помнить, что эти же люди когда-то радовались их свадьбе, их ребенку", - информирует источник.

Отмечается, что Меган была благотворительным активистом, выступала за расширение прав и возможностей женщин и равенство, что потенциально имело огромную привлекательность для молодежи.

Мистер Фитцвильямс утверждает, что все эти моменты указывают на то, что бывшая актриса хотела улучшить жизнь людей, которые нуждаются в помощи. По его словам, все это изначально указывало на то, что она станет идеальным партнером для Гарри.



Также Фитцвильямс отметил: "Его бывшие подруги не могли справиться с напором прессы, но мы думали, что Меган сможет. К тому же, решение Гарри и его супруги добиться большей независимости обойдется в значительную сумму".

Напомним, что Меган Маркл отказалась от карьеры в киноиндустрии.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении. Во время прощания со своими помощниками Сассекская расплакалась, а принц осознал, что лишился некоторых званий.

А также о том, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.