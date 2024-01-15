"Оппенгеймер", "Барбі", "Сварка": усі переможці премії Critics Choice Awards 2024

У Лос-Анджелесі відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премій Critics Choice Awards 2024. Найбільше нагород (одразу вісім штук) забрала стрічка "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Ще шість статуеток дісталося "Барбі". А серіали "Ведмідь" і "Сварка" забрали по чотири нагороди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Повний список переможців Critics' Choice Awards 2024 Найкращий фільм: "Оппенгеймер" Найкращий актор: Пол Джаматті ("Залишені") Найкраща актриса: Емма Стоун ("Бідолахи") Найкращий режисер: Крістофер Нолан "Оппенгеймер" Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер") Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені") Найкращий молодий актор: Домінік Сесса ("Залишені") Найкращий акторський ансамбль: "Оппенгеймер" Найкращий оригінальний сценарій: Грета Гервіг та Ной Баумбах ("Барбі") Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво") Найкраща операторська робота: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер") Найкраща пісня: "I'm Just Ken" ("Барбі") Найкращий мультфільм: "Людина-павук: Крізь Всесвіт" Найкраща комедія: "Барбі" Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь" Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці" Найкращий мінісеріал: "Сварка" Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін "Спадкоємці" Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук "Спадкоємці" Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап "Ранкове шоу" Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі "Корона" Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт "Ведмідь" Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі "Ведмідь" Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак "Ведмідь" Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп "Вбивства в одній будівлі"