"Оппенгеймер", "Барби", "Грызня": все победители премии Critics Choice Awards 2024

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премий Critics Choice Awards 2024. Больше всего наград (сразу восемь штук) забрала лента "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Еще шесть статуэток досталось "Барби". А сериалы "Медведь" и "Грызня" забрали по четыре награды.