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"Оппенгеймер", "Барби", "Грызня": все победители премии Critics Choice Awards 2024

Понедельник 15 января 2024 15:52
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"Оппенгеймер", "Барби", "Грызня": все победители премии Critics Choice Awards 2024 Победители Critics Choice Awards 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премий Critics Choice Awards 2024. Больше всего наград (сразу восемь штук) забрала лента "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Еще шесть статуэток досталось "Барби". А сериалы "Медведь" и "Грызня" забрали по четыре награды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Полный список победителей Critics' Choice Awards 2024

Лучший фильм: "Оппенгеймер"

Лучший актер: Пол Джаматти ("Оставленные")

Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лучший режиссер: Кристофер Нолан "Оппенгеймер"

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший молодой актер: Доминик Сесса ("Оставленные")

Лучший актерский ансамбль: "Оппенгеймер"

Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг и Ной Баумбах ("Барби")

Лучший адаптивный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво")

Лучшая операторская работа: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")

Лучшая песня: "I'm Just Ken" ("Барби")

Лучший мультфильм: "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Лучшая комедия: "Барби"

Лучший комедийный сериал: "Медведь"

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший минисериал: "Грызня"

Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин "Наследники"

Лучшая актриса драматического сериала: Сара Снук "Наследники"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале : Билли Крудап "Утреннее шоу"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики "Корона"

Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт "Медведь"

Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири "Медведь"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак "Медведь"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Мерил Стрип "Убийства в одном здании"

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