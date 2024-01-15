"Оппенгеймер", "Барби", "Грызня": все победители премии Critics Choice Awards 2024
В Лос-Анджелесе состоялась 29-я ежегодная церемония вручения премий Critics Choice Awards 2024. Больше всего наград (сразу восемь штук) забрала лента "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Еще шесть статуэток досталось "Барби". А сериалы "Медведь" и "Грызня" забрали по четыре награды.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Полный список победителей Critics' Choice Awards 2024
Лучший фильм: "Оппенгеймер"
Лучший актер: Пол Джаматти ("Оставленные")
Лучшая актриса: Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучший режиссер: Кристофер Нолан "Оппенгеймер"
Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
Лучший молодой актер: Доминик Сесса ("Оставленные")
Лучший актерский ансамбль: "Оппенгеймер"
Лучший оригинальный сценарий: Грета Гервиг и Ной Баумбах ("Барби")
Лучший адаптивный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво")
Лучшая операторская работа: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")
Лучшая песня: "I'm Just Ken" ("Барби")
Лучший мультфильм: "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
Лучшая комедия: "Барби"
Лучший комедийный сериал: "Медведь"
Лучший драматический сериал: "Наследники"
Лучший минисериал: "Грызня"
Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин "Наследники"
Лучшая актриса драматического сериала: Сара Снук "Наследники"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале : Билли Крудап "Утреннее шоу"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики "Корона"
Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт "Медведь"
Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири "Медведь"
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак "Медведь"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Мерил Стрип "Убийства в одном здании"
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