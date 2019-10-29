Оплатить поездку, не заходя в вагон: ноу-хау от коммунальщиков Николаева (фото)

В Николаеве работники коммунальных служб придумали новый способ для оплаты проезда в электротранспорте города. Сотрудники КП "Николаевэлектротранс" приклеили наклейку с QR-кодом для оплаты не внутри салона трамвая, а снаружи.

На курьез обратили внимание жители города и начали шутить, что теперь поездку на трамвае можно оплатить, даже не заходя в салон транспорта. Фото разместил местный житель Павел Гареев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Приколы нашего городка. Оплатить поездку в трамвае, можно не заходя в него. Вагон 2063", - так подписал свое фото автор.

Фото: facebook.com/Pavlo Gareev

Судя по комментариям, это не единственный курьез в Николаеве с QR-кодами, так как пользователи предложили все шутки отправлять лично господину Евтушенко – главе комиссии горсовета Николаева по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

А во Львове коммунальщики пошли еще дальше – в салоне одного из трамваев они установили уличный терминал, в котором можно не только купить билет, но и оплатить другие услуги.

Скриншот фото

Как сообщили в пресс-службе Львовэлектротранс, в ближайшем будущем пока не планируется устанавливать подобные терминалы в других трамваях.

"Сейчас мы тестируем эту технологию с целью получения информации по поводу дальнейших возможностей эксплуатации, поэтому установка других пока не планируется", - рассказали в пресс-службе и добавили, что платежный терминал установила компания EasyPay за свой счет в салоне трамвая №3.

Большинство жителей Львова негативно высказались по поводу установки такого терминала в салоне транспорта, хотя в нем можно оплатить услуги мобильных операторов и даже коммунальные счета.