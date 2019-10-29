Оплатити поїздку, не заходячи у вагон: ноу-хау від комунальників Миколаєва (фото)

У Миколаєві працівники комунальних служб придумали новий спосіб для оплати проїзду в електротранспорті міста. Співробітники КП "Миколаївелектротранс" приклеїли наклейку з QR-кодом для оплати не всередині салону трамвая, а зовні.

На курйоз звернули увагу мешканці міста і почали жартувати, що тепер поїздку на трамваї можна оплатити, навіть не заходячи в салон транспорту. Фото розмістив місцевий житель Павло Гареєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Приколи нашого містечка. Оплатити поїздку в трамваї, можна не заходячи в нього. Вагон 2063", - так підписав своє фото автор.

Фото: facebook.com/Pavlo Gareev

Судячи по коментарям, це не єдиний випадок у Миколаєві з QR-кодами, так як користувачі запропонували всі жарти відправляти особисто пану Євтушенко – голові комісії міськради Миколаєва з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва і торгівлі.

А у Львові комунальники пішли ще далі – в салоні одного з трамваїв вони встановили вуличний термінал, в якому можна не лише купити квиток, але і сплатити інші послуги.

Скріншот фото

Як повідомили в прес-службі Львівелектротранс, у найближчому майбутньому не планується встановлювати такі термінали у інших трамваях.

"Зараз ми тестуємо цю технологію з метою одержання інформації щодо подальших можливостей експлуатації, тому встановлення інших поки не планується", - розповіли в прес-службі і додали, що платіжний термінал встановила компанія EasyPay за свій рахунок у салоні трамвая №3.

Більшість жителів Львова негативно висловилися з приводу встановлення такого терміналу в салоні транспорту, хоча в ньому можна оплатити послуги мобільних операторів і навіть комунальні рахунки.