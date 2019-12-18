Оплатили коммуналку до прихода субсидии: начислят ли деньги

Коммунальные платежи в Украине существенно возростают в зимнее время из-за оплаты услуг отопления. Иногда возникает такая ситуация, что субсидия еще не пришла, а коммуналка уже оплачена. Украинцы обеспокоены, не решит ли государство, что раз вы и так справились с большой суммой платежки, то субсидию можно не давать. На этот вопрос ответили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Отметим, что многие украинцы обращаются в государственные органы за оформлением субсидий. При этом такую льготу на коммуналку можно получить, как скидкой в квитанции, так и деньгами на карту. А многие украинцы, особенно пожилого возраста, предпочитают получать субсидию наличными в банке или через "Укрпочту".

В Минсоцполитики утверждают, что если речь идет о безналичной монетизации, то в следующем месяце возникнет переплата, если вы оплатили коммуналку не дождавшись СМС от банка. Эта переплата будет отражена в квитанциях следующих периодов.

Если же льготник получает субсидию наличными, то никакие сообщения от банка он получать не будет. Такие субсидианты самостоятельно контролируют свои взаимоотношения с поставщиком услуг.

Субсидии на коммуналку в Украине (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Стоит отметить, что ранее министр финансов Оксана Маркарова развеяла опасение многих получателей субсидий, которые боялись, что в отопительном сезоне 2019-2020 могут остаться без льготы на коммуналку. Чиновница сказала, что в бюджете заложено достаточно средств на субсидии, но при этом количество субсидиантов уменьшилось.

Маркарова также рассказала, что платежи за отопление в новом сезоне могут уменьшиться в связи со снижением цены на газ.