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Оплата планових хірургічних операцій: у яких випадках їх мають робити пацієнтам безкоштовно

Як зробити планову хірургічну операцію безкоштовно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Безкоштовні планові хірургічні операції проводять у всіх медустановах, які мають відповідний договір з НСЗУ. І скористатися такими послугами може будь-який пацієнт, незалежно від місця реєстрації.

У яких випадках хірургічну операцію пацієнт не повинен оплачувати, розповіли на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Як скористатися послугою

Пацієнту або лікарю необхідно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ щодо пакету медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Знайти необхідну лікарню можна на офіційному сайті НСЗУ – за цим посиланням.

Або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Як отримати хірургічну операцію безкоштовно

Планову або ургентну (невідкладну) операцію можна отримати за таких умов:

  • Направлення сімейного лікаря, терапевта чи педіатра
  • Направлення лікуючого лікаря
  • Доставка в медустанову бригадою екстреної медичної допомоги
  • Переведення з іншої медустанови чи підрозділу
  • Самозвернення у невідкладному стані

"Пацієнтам, які потрапляють до стаціонару для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються всі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболювання, проведення інтенсивної терапії за необхідності", - наголошують медики.

Що входить до списку безкоштовних послуг

Для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції, є низка безкоштовних послуг – від огляду до додаткових аналізів та досліджень. А саме:

  • Первинний огляд та визначення маршруту пацієнта
  • Усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження
  • Усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження
  • Своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування
  • Огляд та знеболювання анестезіологом перед операцією
  • Хірургічна операція
  • Забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм
  • Інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів
  • Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд
  • При необхідності – реабілітаційні послуги
  • Харчування в умовах стаціонару

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі хочуть відмовитись від найпопулярнішого способу лікування багатьох хвороб.

А також ми розповідали про те, які 5 змін на родимці вказують на розвиток раку.

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