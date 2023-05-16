Оплата планових хірургічних операцій: у яких випадках їх мають робити пацієнтам безкоштовно

Як скористатися послугою

Пацієнту або лікарю необхідно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ щодо пакету медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Знайти необхідну лікарню можна на офіційному сайті НСЗУ – за цим посиланням.

Або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Як отримати хірургічну операцію безкоштовно

Планову або ургентну (невідкладну) операцію можна отримати за таких умов:

Направлення сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

Направлення лікуючого лікаря

Доставка в медустанову бригадою екстреної медичної допомоги

Переведення з іншої медустанови чи підрозділу

Самозвернення у невідкладному стані

"Пацієнтам, які потрапляють до стаціонару для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються всі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболювання, проведення інтенсивної терапії за необхідності", - наголошують медики.

Що входить до списку безкоштовних послуг

Для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції, є низка безкоштовних послуг – від огляду до додаткових аналізів та досліджень. А саме: