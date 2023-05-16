Оплата планових хірургічних операцій: у яких випадках їх мають робити пацієнтам безкоштовно

Безкоштовні планові хірургічні операції проводять у всіх медустановах, які мають відповідний договір з НСЗУ. І скористатися такими послугами може будь-який пацієнт, незалежно від місця реєстрації.
У яких випадках хірургічну операцію пацієнт не повинен оплачувати, розповіли на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Пацієнту або лікарю необхідно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ щодо пакету медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Знайти необхідну лікарню можна на офіційному сайті НСЗУ – за цим посиланням.
Або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Планову або ургентну (невідкладну) операцію можна отримати за таких умов:
"Пацієнтам, які потрапляють до стаціонару для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються всі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболювання, проведення інтенсивної терапії за необхідності", - наголошують медики.
Для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції, є низка безкоштовних послуг – від огляду до додаткових аналізів та досліджень. А саме:
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