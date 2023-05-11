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Цей популярний спосіб лікування "від усіх хвороб" виявився непотрібним: заява лікарів

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Четвер 11 травня 2023 17:40
Цей популярний спосіб лікування "від усіх хвороб" виявився непотрібним: заява лікарів Який спосіб лікування зовсім непотрібним (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Способи лікування різних хвороб видозмінюються з часом, але прийняти нове і відмовитися від старого буває не так просто. Сюди можна віднести й застарілу установку, що ін'єкційний метод доставки ліків, тобто уколи, ефективніші, ніж таблетки. Зараз доказові лікарі доводять, що це не так.

Про це розповіли в Instagram КНП "ЦПМСД "Ювілейний" Рівненської міської ради/

Чому уколи непотрібні?

Багато вчених у всьому світі працюють над тим, щоб уколи були не потрібні. Щоб лікування було у вигляді таблеток.

Тому що ін'єкції - це:

  • боляче,
  • ризик інфекцій,
  • ризик тромбозів,
  • ризик алергії,
  • психологічна травма,
  • незручно робити вдома.

Лише в крайніх випадках необхідні уколи: коли людина не може ковтати, або при невідкладних станах, або коли це єдиний метод введення певної речовини.

"А у нас є традиції, більшість з яких прийшла до нас з РФ. Мовляв, якщо уколи не робили, рахуй, не лікувався взагалі", - кажуть лікарі.

При яких хворобах і станах треба відмовитися від ін'єкцій

  • Підвищення тиску

Згадаємо фізику. Кров тече по судинках та тисне на їх стінки. Якщо додати в судини води, той тиск буде меншим чи більшим?

Крім того, гіпертензія - це хронічна хвороба, яка потребує постійного контролю. Тобто кожен день треба крапатися або колотися. Це не те, щоб незручно, а взагалі - нереально.

Саме тому ефективні ліки від тиску випускаються в таблетках. Вони не лише нормалізують тиск, а ще захищають від ускладнень.

  • Біль в спині та суглобах

Є такий міф: якщо ввести протизапальні ліки внутрішньом'язово, вони не впливають на шлунок.

Насправді при цьому током крові діюча речовина все одно дістається до слизової шлунка. Та вплив такий самий, як у таблеток. Ефективність така сама. Проте тривалість дії при уколах набагато менша. А коли болить, це принципово.

  • Антибіотики

Довго вважалося, що сильні антибіотики в уколах, а в таблетках - лише слабкі.

У кожного антибіотика є свій спектр: перелік мікробів, на яких він діє. Укол може бути суперболючим, але якщо він не вбиває бактерію, яка є винуватцем хвороби, ефекту не буде. Тобто для кожної ситуації підходить свій антибіотик.

Для лікування вдома треба тільки використовувати антибіотики в таблетках.

Крім того, вийшов наказ МОЗ, який забороняє парентеральне введення антибіотиків в амбулаторних умовах.

  • Вітаміни

Найкращий спосіб доставки вітамінів в організм - з їжею. В рідкісних випадках потрібні вітаміни в таблетках. Колотися вітамінами точно не потрібно!

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