Оплата плановых хирургических операций: в каких случаях их должны делать пациентам бесплатно

Бесплатные плановые хирургические операции проводят во всех медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с НСЗУ. И воспользоваться такими услугами может любой пациент, независимо от своего места регистрации.
В каких случаях хирургическую операцию пациент не должен оплачивать, рассказали на странице Министерства охраны здоровья в Facebook.
Пациенту или лечащему врачу необходимо выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Найти необходимую больницу можно на официальном сайте НСЗУ - по этой ссылке.
Или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Плановую или ургентную (неотложную) операцию можно получить при соблюдении таких условий:
"Пациентам, которые попадают в стационар для проведения дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые во время лечения лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии при необходимости", - подчеркивают медики.
Для пациентов, которых госпитализируют для проведения операции, есть ряд бесплатных услуг - от осмотра до дополнительных анализов и исследований. А именно:
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