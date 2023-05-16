Оплата плановых хирургических операций: в каких случаях их должны делать пациентам бесплатно

Как воспользоваться услугой

Пациенту или лечащему врачу необходимо выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Найти необходимую больницу можно на официальном сайте НСЗУ - по этой ссылке.

Или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Как получить хирургическую операцию бесплатно

Плановую или ургентную (неотложную) операцию можно получить при соблюдении таких условий:

Направление семейного врача, терапевта или педиатра

Направление лечащего врача

Доставка в медучреждение бригадой экстренной медицинской помощи

Перевод из другого медучреждения или подразделения

Самообращение в неотложном состоянии

"Пациентам, которые попадают в стационар для проведения дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые во время лечения лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии при необходимости", - подчеркивают медики.

Что входит в список бесплатных услуг

Для пациентов, которых госпитализируют для проведения операции, есть ряд бесплатных услуг - от осмотра до дополнительных анализов и исследований. А именно: