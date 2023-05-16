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Оплата плановых хирургических операций: в каких случаях их должны делать пациентам бесплатно

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Вторник 16 мая 2023 20:39
Оплата плановых хирургических операций: в каких случаях их должны делать пациентам бесплатно Как сделать плановую хирургическую операцию бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Бесплатные плановые хирургические операции проводят во всех медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с НСЗУ. И воспользоваться такими услугами может любой пациент, независимо от своего места регистрации.

В каких случаях хирургическую операцию пациент не должен оплачивать, рассказали на странице Министерства охраны здоровья в Facebook.

Как воспользоваться услугой

Пациенту или лечащему врачу необходимо выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Найти необходимую больницу можно на официальном сайте НСЗУ - по этой ссылке.

Или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Как получить хирургическую операцию бесплатно

Плановую или ургентную (неотложную) операцию можно получить при соблюдении таких условий:

  • Направление семейного врача, терапевта или педиатра
  • Направление лечащего врача
  • Доставка в медучреждение бригадой экстренной медицинской помощи
  • Перевод из другого медучреждения или подразделения
  • Самообращение в неотложном состоянии

"Пациентам, которые попадают в стационар для проведения дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые во время лечения лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии при необходимости", - подчеркивают медики.

Что входит в список бесплатных услуг

Для пациентов, которых госпитализируют для проведения операции, есть ряд бесплатных услуг - от осмотра до дополнительных анализов и исследований. А именно:

  • Первичный осмотр и определение маршрута пациента
  • Все необходимые во время оказания услуги лабораторные исследования
  • Все необходимые во время оказания услуги инструментальные исследования
  • Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • Осмотр и обезболивание анестезиологом перед операцией
  • Хирургическая операция
  • Обеспечение лекарствами из Нацперечня и теми, которые закуплены за счет других программ
  • Интенсивная терапия в случае угрожающих жизни состояниях
  • Круглосуточный врачебный и медсестринский уход
  • При необходимости - реабилитационные услуги
  • Питание в условиях стационара

Кстати, ранее мы писали о том, что врачи хотят отказаться от самого популярного способа лечения многих болезней.

А также мы рассказывали о том, какие 5 изменений на родинке указывают на развитие рака.

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