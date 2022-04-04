Оплата коммунальных услуг во время войны: могут ли оштрафовать за долг

Могут ли отключить коммунальные услуги

Кабинет министров Украины запретил начислять штрафы за неоплаченные коммунальные услуги или же ограничивать украинцев в коммунальных услугах, если есть долги. И такое правило будет действовать на время военного положения.

Такие послабления введены форс-мажорными обстоятельствами. Также юристы объяснили, что это обстоятельства непреодолимой силы, которые освобождают от ответственности в случае неуплаты или несвоевременной оплаты коммунальных услуг. И военное положение не освобождает от оплаты коммунальных услуг, но пеня и штрафы начисляться не будут.

Стоит отметить, что власти Харькова уже заявили, что плата за коммунальные услуги с 24 февраля и до конца войны будет списана.

Как уточнил Терехов, жителям спишут оплату за услуги горячего и холодного водоснабжения, отопления, вывоза мусора, содержание придомовых территорий и другие.

Возможно, такая же практика будет применена и в других городах, которые пострадали от сильных обстрелов.

По возможности, украинцы, чьи дома пострадали от обстрелов, могут зафиксировать все разрушения и подать документы на компенсацию на специальном сайте. Вот тут мы рассказывали, как это можно сделать.

Также такая функция уже появилась в "Дії".

Кто может получить компенсацию за коммунальные услуги во время войны

В правительстве принята программа для украинцев, которые бесплатно приютили у себя вынужденных переселенцев. Компенсацию на оплату коммунальных услуг получат владельцы жилья, которые достигли совершеннолетия.

Чтобы получить компенсацию на оплату коммунальных услуг, нужно внести данные о бесплатном жилье для переселенцев на сайте "Прихисток". На основании этих данных органы власти формируют реестр бесплатного жилья.

Не позднее следующего дня со дня размещения переселенцев, нужно подать заявление в органы местной власти. Там нужно указать ФИО каждого человека и добавить копии их документов.

Не позднее пяти дней с окончания отчетного месяца нужно подать в органы местной власти заявление на получение компенсации.

Юристы отмечают, что при поселении переселенцев и оформлении компенсации к вам могут прийти с проверкой, чтобы удостовериться, что по указанному адресу действительно живут переселенцы.

Сумма компенсации выплачивается ежемесячно, до 20 числа, при условии отсутствия коммунальных долгов. В среднем сумма такой компенсации составляет около 450 гривен за каждого переселенца.