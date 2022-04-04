Оплата комунальних послуг під час війни: чи можуть оштрафувати за борг

Чи можуть відключити комунальні послуги

Кабінет Міністрів України заборонив нараховувати штрафи за неоплачені комунальні послуги або ж обмежувати українців у комунальних послугах, якщо є борги. І таке правило діятиме на час воєнного стану.

Такі послаблення введені форс-мажорними обставинами. Також юристи пояснили, що це обставини непереборної сили, які звільняють від відповідальності у разі несплати або несвоєчасної оплати комунальних послуг. І воєнний стан не звільняє від оплати комунальних послуг, але пеня і штрафи нараховуватися не будуть.

Варто відзначити, що влада Харкова вже заявила, що плата за комунальні послуги з 24 лютого і до кінця війни буде списана.

Як уточнив Терехов, жителям спишуть оплату за послуги гарячого і холодного водопостачання, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкових територій та інші.

Можливо, така ж практика буде застосована і в інших містах, які постраждали від сильних обстрілів.

По можливості, українці, чиї будинки постраждали від обстрілів, можуть зафіксувати всі руйнування і подати документи на компенсацію на спеціальному сайті. Ось тут ми розповідали, як це можна зробити.

Також така функція вже з'явилася в"Дії".

Хто може отримати компенсацію за комунальні послуги під час війни

В уряді прийнята програма для українців, які безкоштовно прихистили у себе вимушених переселенців. Компенсацію на оплату комунальних послуг отримають власники житла, які досягли повноліття.

Щоб отримати компенсацію на оплату комунальних послуг, потрібно внести дані про безкоштовне житло для переселенців на сайті "Прихисток". На підставі цих даних органи влади формують Реєстр безкоштовного житла.

Не пізніше наступного дня з дня розміщення переселенців, потрібно подати заяву до органів місцевої влади. Там потрібно вказати ПІБ кожної людини та додати копії їх документів.

Не пізніше п'яти днів з закінчення звітного місяця потрібно подати до органів місцевої влади заяву на отримання компенсації.

Юристи відзначають, що при поселенні переселенців і оформленні компенсації до вас можуть прийти з перевіркою, щоб упевнитися, що за вказаною адресою дійсно живуть переселенці.

Сума компенсації виплачується щомісяця, до 20 числа, за умови відсутності комунальних боргів. У середньому сума такої компенсації становить близько 450 гривень за кожного переселенця.