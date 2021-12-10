"Оперироваться не буду, не хочу разорять семью": почему украинцы умирают от ССЗ

Украинцы боятся "разорить семью" заботясь о своем здоровье

По словам медика, есть много факторов, которые препятствуют человеку быть здоровым. Первое - это приобретенный менталитет. Если раньше была диспансеризация, всех смотрят, проверяют, и все это было бесплатно, то сейчас у людей страхи. Они думают, что все везде платно и бесплатно невозможно обследоваться.

Второе, если нужно делать операцию на сердце, думают: "Оперироваться не буду, не хочу разорять семью. Пусть лучше эти деньги останутся детям, внукам".

"Это элемент страха. Человек боится что-то делать с собой - ему легче дождаться естественного конца... У нас системы здравоохранения сейчас нет. Из-за этого народ не доверяет, боится, не знает, куда пойти, к кому обратиться - там обманут, там его прооперируют "зазря", там его прооперируют за огромные деньги", - заявляет врач.

Кардиохирург считает, что такой менталитет стоит менять, ведь на самом деле в Украине ежедневно добросовестно и профессионально работают тысячи медработников, которые умеют лечить по лучшим мировым стандартам.

"Сейчас, к счастью, уже идет нормальная трансформация системы здравоохранения и начинают разумно распределяться финансы", - добавил медик.

Опыт каких стран стоит перенять Украине

Кардиохирург приводит пример Сингапура.

"Я реально видел систему здравоохранения и как она работает, и как работают западные коллеги в Италии, Польше, Сингапуре, США. Но везде есть свои нюансы. Самое важное в системе здравоохранения - чтобы она была доступна и понятна любому страждущему. И вот в Сингапуре она доступна всем", - рассказывает Сиромаха.

В этой стране есть две мудро сделанные вещи: первое - пациент, достигнув совершеннолетия, начинает откладывать себе на здоровье. Это не какой-то аморфный фонд социальной защиты. Человек перечисляет определенную сумму на свой личный счет, который заморожен и рассчитан только для его лечения.

Если человек вел здоровый образ жизни, не болел, то накопил достаточно большую сумму и может после определенного возраста прибавить ее к своей пенсии и потратить по своему усмотрению. То есть, он заинтересован в том, чтобы быть здоровым. Если же он, не дай бог заболел, у него есть деньги на лечение.

И второе мудрое решение - это не вывозить деньги на здравоохранение за границу. Есть определенные виды процедур и операций, которые не делают в Сингапуре. У них законом запрещено финансировать лечение своих граждан за рубежом.

Но у них законодательно разрешается потратить эти деньги на иностранного специалиста, который станет в их сингапурскую операционную, прооперирует этого пациента, получит гонорар и уедет. Во время этой операции вокруг него стоят сингапурцы и учатся: один, второй, третий и на четвертый уже сами сделают эту операцию.

Новые методы лечения ССЗ в Украине

В Украине, по словам Сергея Сиромахи, есть все новые технологии, что и во всем мире. Но в Украине пригласить иностранного врача оперировать нельзя - ему нужно сдать экзамены и пройти квалификацию. И только когда Минздрав выдаст ему документы, он сможет оперировать. В основном привозим технологии мы - ездим за границу, учимся, смотрим.

То есть, в 90% случаев украинец может не лететь куда-то за границу делать сверхсложные операции, а он может их все сделать дома.

"Хотя есть некоторые нишевые вещи. Например, клапан сердца мы, как правило, меняем традиционным способом. Есть еще и другая технология, черезсосудистая замена клапана. Но, с учетом того, что эта технология стоит в Украине около миллиона гривен, то эту операцию мало кто может позволить, мы ее редко делаем", - добавляет врач.

В Германии, например, таких операций делается до 10-15 тысяч в год, а в Украине всего 15-20. В данной ситуации технология есть, но она мало кому доступна.