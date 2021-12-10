Украинские врачи смогут спасать тысячи жизней: что известно об отделении "акушерской кардиологии"

В Украине работает отделение "акушерской кардиологии", где помогают беременным женщинам с пороками сердца, а также новорожденным. В Украине такое отделение уже действует при Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова в Киеве, и недавно оно пополнилось современным оборудованием.

Так, осенью на шоу "Твой день" на 1+1 был инициирован благотворительный проект "Твоя мечта" для того, чтобы собрать средства на покупку необходимого медицинского оборудования в отделение "акушерской кардиологии".

"Благодаря этому наше отделение "акушерской кардиологии" пополняется необходимым первоклассным современным оборудованием (реанимационные боксы для новорожденных, аппарат для искусственной вентиляции легких и другое) - мы сможем спасать тысячи жизней!" - рассказал кардиохирург.

Кому помогают в уникальном отделении

В Украине беременных с заболеванием сердца очень много - примерно 20 тысяч в год. В этих случаях могут родиться маленькие гипотрофические дети или женщине сложно доносить беременность.

Но встречаются и более сложные пороки, которые грозят материнской смертностью и гибелью плода внутриутробно.

"Цель нашей команды - найти беременных пациенток высокого риска и дать им надежду и будущее, оказав лучшую помощь в стране", - добавил медик.

Команда врачей, которая бы помогала таким пациентам, была сформирована еще в конце 2013 года. Идейный вдохновитель и энтузиаст команды - профессор Юлия Давыдова.

За восемь лет врачи института совершили большой прорыв

"Началось это не то что на любительском, но не на всеобъемлющем уровне. За эти 8 лет, пока работает наша команда совместно с Институтом педиатрии акушерства и гинекологии, мы выработали различные алгоритмы. Сейчас сотрудничаем с Европейской ассоциацией кардиологов и формируем новые взгляды на проблему. Потому что к нам приходят такие будущие мамы и с такими пороками, что порой думаешь, как ты жила до этого и без беременности?" - говорит Сергей Сиромаха.

Он советует женщинам, у которых есть какие-то проблемы с сердцем и которые боятся, сомневаются, но очень мечтают стать мамами, отбросить страхи и приходить в отделение "акушерской кардиологии".