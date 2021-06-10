Оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров: видео курьеза стало "вирусным"

В Китае на чемпионате среди университетов произошел забавный случай, когда оператор ради лучших кадров продемонстрировал великолепную физическую подготовку и чудеса скорости, побежав впереди спринтеров и не отставая от них.
Видео эпизода на 100-метровом забеге в Шаньси опубликовало на канале TRT World в Twitter.
Быстроногим оператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которую провели 8 июня.
На стометровке он стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт".
Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса.
Видео: в Китае оператор обогнал участников спринтерской гонки на чемпионате
Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.
Добавим также, что большинство юзеров называют оператора настоящим победителем забега.
Напомним, недавно в Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем.