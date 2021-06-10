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Оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров: видео курьеза стало "вирусным"

Автор: Владимир Костырин

В Китае на чемпионате среди университетов произошел забавный случай, когда оператор ради лучших кадров продемонстрировал великолепную физическую подготовку и чудеса скорости, побежав впереди спринтеров и не отставая от них.

Видео эпизода на 100-метровом забеге в Шаньси опубликовало на канале TRT World в Twitter.

Быстроногим оператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которую провели 8 июня.

На стометровке он стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт".

Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса.

Видео: в Китае оператор обогнал участников спринтерской гонки на чемпионате

Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.

Добавим также, что большинство юзеров называют оператора настоящим победителем забега.

Напомним, недавно в Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем.

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