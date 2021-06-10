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Оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів: відео курйозу стало "вірусним"

Автор: Володимир Костирін

У Китаї на чемпіонаті серед університетів стався кумедний випадок, коли оператор заради кращих кадрів продемонстрував чудову фізичну підготовку і чудеса швидкості, побігши попереду спринтерів та не відстаючи від них.

Відео епізоду на 100-метровому забігу в Шаньсі опублікувало на каналі TRT World у Twitter.

Швидконогим оператором виявився студент місцевого коледжу. Хлопець працював на чемпіонаті і знімав спринтерську гонку, яку провели 8 червня.

На стометрівці він став попереду учасників забігу на відстань близько 10 метрів, і помчав одночасно з ними після сигналу "старт".

Незважаючи на те, що камера важила більш як 4 кг, хлопець не відставав від спринтерів на дистанції, знімаючи їх з найкращого ракурсу.

Відео: у Китаї оператор обігнав учасників спринтерської гонки на чемпіонаті

Ролик швидко набрав масу захоплених коментарів і репостів, ставши "вірусним" в мережі.

Додамо також, що більшість користувачів називають оператора справжнім переможцем забігу.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві пасажир влаштував курйозну пробіжку перед трамваєм.

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