Оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів: відео курйозу стало "вірусним"

Швидконогим оператором виявився студент місцевого коледжу. Хлопець працював на чемпіонаті і знімав спринтерську гонку, яку провели 8 червня.

На стометрівці він став попереду учасників забігу на відстань близько 10 метрів, і помчав одночасно з ними після сигналу "старт".

Незважаючи на те, що камера важила більш як 4 кг, хлопець не відставав від спринтерів на дистанції, знімаючи їх з найкращого ракурсу.

Відео: у Китаї оператор обігнав учасників спринтерської гонки на чемпіонаті

Ролик швидко набрав масу захоплених коментарів і репостів, ставши "вірусним" в мережі.

Додамо також, що більшість користувачів називають оператора справжнім переможцем забігу.