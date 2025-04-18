OpenAI назвала вартість ввічливості користувачів ChatGPT: сума вражає

Як повідомляє TechRadar, один із користувачів X (колишній Twitter) під ніком @tomiinlove поставив жартома запитання: "Цікаво, скільки грошей OpenAI витратила на електрику через те, що люди пишуть "будь ласка" і "дякую"?". На що Альтман відповів коротко, але яскраво: "Десятки мільйонів доларів".

Хоча ChatGPT справді потребує потужних серверів і значних енерговитрат, частка ввічливих слів, звісно, становить лише невелику частину загальних витрат. І все ж озвучена сума звучить переконливо - щоправда, не виключено, що відповідь була з часткою іронії.

Проте, від ввічливості відмовлятися не варто. Дослідження показують, що чіткі та доброзичливі запити частіше призводять до більш точних і корисних відповідей від ШІ.

Згідно з опитуванням дослідницької компанії Future, понад 70% користувачів намагаються бути ввічливими в розмові з ШІ, а 12% роблять це на випадок можливого повстання машин.