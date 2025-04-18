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OpenAI назвала стоимость вежливости пользователей ChatGPT: сумма впечатляет

OpenAI объяснила, почему ChatGPT обходится компании в миллионы (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что вежливость пользователей при общении с ChatGPT обходится компании в десятки миллионов долларов из-за роста потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Как сообщает TechRadar, один из пользователей X (бывший Twitter) под ником @tomiinlove задал в шутку вопрос: "Интересно, сколько денег OpenAI потратила на электричество из-за того, что люди пишут "пожалуйста" и "спасибо"?". На что Альтман ответил коротко, но ярко: "Десятки миллионов долларов". 

Хотя ChatGPT действительно требует мощных серверов и значительных энергозатрат, доля вежливых слов, конечно, составляет лишь небольшую часть общего расхода. И все же озвученная сумма звучит внушительно - правда, не исключено, что ответ был с долей иронии. 

Тем не менее, от вежливости отказываться не стоит. Исследования показывают, что четкие и доброжелательные запросы чаще приводят к более точным и полезным ответам от ИИ. 

Согласно опросу исследовательской компании Future, более 70% пользователей стараются быть вежливыми в разговоре с ИИ, а 12% делают это на случай возможного восстания машин. 

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Искусственный интеллект