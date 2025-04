OpenAI назвала стоимость вежливости пользователей ChatGPT: сумма впечатляет

Как сообщает TechRadar, один из пользователей X (бывший Twitter) под ником @tomiinlove задал в шутку вопрос: "Интересно, сколько денег OpenAI потратила на электричество из-за того, что люди пишут "пожалуйста" и "спасибо"?". На что Альтман ответил коротко, но ярко: "Десятки миллионов долларов".

Хотя ChatGPT действительно требует мощных серверов и значительных энергозатрат, доля вежливых слов, конечно, составляет лишь небольшую часть общего расхода. И все же озвученная сумма звучит внушительно - правда, не исключено, что ответ был с долей иронии.

Тем не менее, от вежливости отказываться не стоит. Исследования показывают, что четкие и доброжелательные запросы чаще приводят к более точным и полезным ответам от ИИ.

Согласно опросу исследовательской компании Future, более 70% пользователей стараются быть вежливыми в разговоре с ИИ, а 12% делают это на случай возможного восстания машин.

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models.