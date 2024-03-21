OpenAI готується до випуску "суттєво покращеного" штучного інтелекту
За інформацією двох джерел, знайомих з проектом, OpenAI готується представити наступне оновлення своєї моделі для ChatGPT. Очікується, що GPT-5 буде випущено "приблизно в середині року, ймовірно, влітку".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один із провідних світових порталів новин Business Insider.
Що відомо про майбутній продукт від OpenAI
Деякі підприємства вже мають доступ до демонстраційних версій нового покоління моделі ChatGPT та пов'язаних із нею функцій. "Вона дійсно хороша, навіть істотно краща", - прокоментував один із голів компаній, що випробували GPT-5.
OpenAI продемонструвала роботу своєї моделі, ілюструючи її потенційне застосування з використанням унікальних даних, специфічних для компанії.
Розробники також згадали про інші можливості моделі, включаючи здатність викликати ШІ-агентів для автономного виконання завдань. Дата випуску GPT-5 поки що не визначена.
В даний час OpenAI продовжує навчання GPT-5. Після завершення етапу навчання модель буде перевірена на безпеку всередині компанії, а потім буде стрес-тестування з використанням різних методів, щоб виявити можливі проблеми до її публічного випуску.
Конкретні терміни завершення тестування поки що не встановлені, тому реліз моделі може бути відкладено.
Який стан у ChatGPT сьогодні
Останнє велике оновлення моделі ChatGPT, GPT-4, було випущено рік тому. Розробники стверджували, що вона забезпечує більш точні та оперативні відповіді, проте згодом були виявлені деякі проблеми, такі як деградація та "лінь" моделі - зниження активності ШІ при відповідях на запити.
Намаганням вирішення останньої проблеми став випуск моделі GPT-4 Turbo. Важливі дані для навчання штучного інтелекту належать правовласникам, і OpenAI виступає проти спроб обмежити доступ до цієї інформації для великих мовних моделей.
Нагадаємо, що ChatGPT має власне тіло, яке може вільно спілкуватися з людьми.
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