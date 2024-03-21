OpenAI готовится к выпуску "существенно улучшенного" искусственного интеллекта

По информации из двух источников, знакомых с проектом, OpenAI готовится представить следующее обновление своей модели для ChatGPT. Ожидается, что GPT-5 будет выпущен "примерно в середине года, вероятно, летом".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider .

Что известно о будущем продукте от OpenAI

Некоторые предприятия уже имеют доступ к демонстрационным версиям нового поколения модели ChatGPT и связанных с ней функций. "Она действительно хороша, даже существенно лучше", - прокомментировал один из испробовавших GPT-5 глав компаний.

OpenAI продемонстрировала работу своей модели, иллюстрируя ее потенциальное применение с использованием уникальных данных, специфичных для компании.

Разработчики также упомянули о других возможностях модели, включая способность вызывать ИИ-агентов для автономного выполнения задач. Дата выпуска GPT-5 пока не определена.

В настоящее время OpenAI продолжает обучение GPT-5. После завершения этапа обучения модель будет проверена на безопасность внутри компании, а затем подвергнется стресс-тестированию с использованием различных методов, чтобы выявить возможные проблемы до ее публичного выпуска.

Конкретные сроки завершения тестирования пока не установлены, поэтому релиз модели может быть отложен.

Какое состояние у ChatGPT сегодня

Последнее крупное обновление модели ChatGPT, GPT-4, было выпущено год назад. Разработчики утверждали, что она обеспечивает более точные и оперативные ответы, однако со временем были выявлены некоторые проблемы, такие как деградация и "лень" модели - снижение активности ИИ при ответах на запросы.

Попыткой решения последней проблемы стал выпуск модели GPT-4 Turbo. Важные данные для обучения искусственного интеллекта принадлежат правообладателям, и OpenAI выступает против попыток ограничить доступ к этой информации для больших языковых моделей.