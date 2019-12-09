Опасный для Земли астероид оказался активным: все подробности

Ученые проанализировали данные от межпланетной станции OSIRIS-REx, которая исследовала 500-метровый астероид Бенну, находящийся возле Земли. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи обнаружили три больших выброса частиц пыли с поверхности астероида. Это произошло 6 и 19 января, а также 11 февраля 2019 года. Кроме того, предполагается, что выброс частиц был и в другие даты.

Специалистов заинтересовали источники данных выбросов и размер отлетевших частиц пыли. Кроме того, их интересовала траектория движения частиц космического тела.

Ученые выяснили, что от астероида отлетели частицы диаметром от менее 1 до 10 сантиметров. При этом скорость их движения колебалась от менее 0,05 до более 3 метров в секунду.

Убыль массы астероида с 31 декабря по 18 февраля 2019 года, включая три крупных выброса, составил около одного килограмма, а средняя скорость потери массы - 10-4 г в секунду.

Исследователи выяснили, что самые большие выбросы происходили из южного полушария астероида, а также из его середины. При этом некоторые частицы космического тела возвращались обратно на астероид.

Считается, что выбросы могут происходить из-за столкновения астероида с метеоритами, дегидратации (обезвоживание) филлосиликатов (солеобразные природные химические соединения), и взрывного разрушения пород.