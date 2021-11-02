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Опасный вид рака можно определить по этим малозаметным признакам: взгляните на ваши ноги

Автор: Роман Мирончук

Рак поджелудочной железы входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин. При этом его можно определить по изменениям в ногах.

Об этом сообщает британское издание Express.

На что следует обратить внимание

Рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают ноги пациентов. Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.

Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.

Симптомы тромба в ноге

Иногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:

  • Боль в ноге или икре - особенно спазмы только в одной ноге
  • Отек ноги
  • Покраснение кожи на ноге
  • Ощущение тепла в одной ноге
  • Боль при вытягивании пальцев ног - чаще всего это происходит, когда вы указываете пальцами ног вверх.

Напомним, ученые предупредили об опасности употребления красного мяса. Чрезмерное увлечение таким мясом может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже появлению рака.

Мы также писали о том, что ученные рассказали, кто чаще болеет раком.

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