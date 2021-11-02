Опасный вид рака можно определить по этим малозаметным признакам: взгляните на ваши ноги

Рак поджелудочной железы входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин. При этом его можно определить по изменениям в ногах.
Об этом сообщает британское издание Express.
Рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают ноги пациентов. Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.
Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.
Иногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:
Напомним, ученые предупредили об опасности употребления красного мяса. Чрезмерное увлечение таким мясом может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже появлению рака.
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