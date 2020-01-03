Опасный тип гриппа начал убивать украинцев: как уберечься

Грипп А стал причиной смерти мужчины, который заболел еще 20 декабря 2019 года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

При этом в Минздраве утверждают, что вирус гриппа типа "А" подтвержден лабораторно. Заболевший мужчина скончался 31 декабря, несмотря на реанимационые мероприятия.

Медики в очередной раз напомнили, что единственным способом уберечь себя от заражения смертоносной инфекцией является вакцинация. Специалисты также рекомендуют при первых же тревожных симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Стоит отметить, что ранее случаи опасного серотипа вируса гриппа типа "А" были лабораторно подтверждены в Мелитополе Запорожской области.

Как отличить грипп "А" от сезонных ОРВИ

Симптомы вируса гриппа типа "А" похожи на признаки сезонных ОРВИ, но некоторая разница есть.

Заболевшие испытывают лихорадку (повышение температуры тела), боль в горле, ломоту в теле, болит голова, появляется озноб и сильная слабость. Иногда к этим симптомам присоединяются расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).

При этом при гриппе "А" температура зачастую выше, чем при обычных ОРВИ. Но изредка инфицирование может проходить и без повышения температуры.

Если помимо типичных симптомов ОРВИ появляется одышка, посинение губ, а дыхание утруднено, необходимо неотложно обратиться за медицинской помощью. Очень опасными симптомами являются также сильная рвота с признаками обезвоживания, очень высокая температура, которую невозможно сбить и она длится 4-5 дней подряд.